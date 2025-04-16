Эти цвета на кухонных досках — не украшение: вот что они на самом деле значат

На кухне цвет доски — не дизайнерская прихоть, а реальный способ защитить здоровье. В профессиональных кухнях давно используется система цветовой маркировки, которая помогает избежать перекрёстного загрязнения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Разделочная доска

Цвет имеет значение

Каждый оттенок доски соответствует определённому типу продуктов:

красная — для сырого мяса,

синяя — для рыбы,

зелёная — для овощей,

жёлтая — для готовых блюд.

Это снижает риск попадания бактерий с сырой пищи на ту, что не пройдёт термообработку. Например, после курицы на доске могут остаться сальмонеллы, а обычная мойка их не уничтожит. Нарежете потом на ней фрукты — и привет, кишечная инфекция.

Почему в магазинах об этом не говорят

Производители часто упускают важные детали. Яркие доски с узорами привлекают взгляд, но не сообщают, для чего предназначены. Если на упаковке нет указания "для мяса" или "для овощей", покупателю остаётся лишь догадываться. В таком случае проще ввести собственную систему цветовой маркировки.

Материал тоже важен

Пластик легко дезинфицировать, но он быстро царапается — в этих порезах скапливаются микробы.

Дерево обладает антимикробными свойствами, но требует тщательной сушки.

Стекло и камень гигиеничны, но портят ножи.

Идеально — иметь несколько досок: пластиковую красную для мяса, бамбуковую зелёную для зелени и стеклянную жёлтую для сыра.

Как ухаживать

Мойте доски горячей водой с содой. Раз в месяц замачивайте их в уксусе (1:1 с водой). Деревянные обрабатывайте минеральным маслом, чтобы не растрескались. А если на доске появились глубокие порезы — без сожаления выбрасывайте.

Цвет — это ваш ориентир. Он подскажет, что и где резать, чтобы не рисковать здоровьем.

Уточнения

Разделочная доска — предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.



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