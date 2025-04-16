Как вернуть блеск старой сковороде без химии и усилий

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пожаренная картошечка вкусна, но не тогда, когда готовишь её на чёрной сковороде с многолетним нагаром. Кажется, пора на свалку? Подождите. Ваша посуда может обрести вторую жизнь — и без дорогостоящих средств или выматывающей чистки железной щёткой.

Фото: flickr.com by baka_san, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Креветки на сковороде

Секрет — в удивительно простой смеси

Всё, что нужно, уже есть у вас дома:

Кока-кола — 250 мл

Сода — 2 ст. л.

Гель для посуды — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Эта комбинация работает так:

Ортофосфорная кислота в коле "разъедает" даже въевшийся нагар,

Сода усиливает реакцию,

Гель для посуды растворяет жир,

Соль — нежный, но эффективный абразив.

Что делать:

Смешайте все ингредиенты. Поместите сковороду в плотный пакет и залейте туда раствор. Плотно завяжите и оставьте на 40 минут. После — протрите обычной губкой (никаких металлических щёток!). Промойте тёплой водой, вытрите насухо.

Результат впечатляет: нагар исчезает, сковорода блестит, как новая!

Чем заменить колу

Если под рукой нет газировки — используйте столовый уксус. Он чуть слабее по эффекту, но тоже отлично справляется с нагаром.

Полезный совет:

Чтобы сохранить результат надолго:

не перегревайте масло,

мойте сковороду сразу после использования,

и забудьте о металлических губках — они царапают покрытие, делая посуду уязвимой к новым загрязнениям.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.



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