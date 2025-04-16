Как вернуть блеск старой сковороде без химии и усилий

Пожаренная картошечка вкусна, но не тогда, когда готовишь её на чёрной сковороде с многолетним нагаром. Кажется, пора на свалку? Подождите. Ваша посуда может обрести вторую жизнь — и без дорогостоящих средств или выматывающей чистки железной щёткой.
Всё, что нужно, уже есть у вас дома:
Кока-кола — 250 мл
Сода — 2 ст. л.
Гель для посуды — 2 ст. л.
Соль — 1 ст. л.
Эта комбинация работает так:
Ортофосфорная кислота в коле "разъедает" даже въевшийся нагар,
Сода усиливает реакцию,
Гель для посуды растворяет жир,
Соль — нежный, но эффективный абразив.
Смешайте все ингредиенты.
Поместите сковороду в плотный пакет и залейте туда раствор.
Плотно завяжите и оставьте на 40 минут.
После — протрите обычной губкой (никаких металлических щёток!).
Промойте тёплой водой, вытрите насухо.
Результат впечатляет: нагар исчезает, сковорода блестит, как новая!
Если под рукой нет газировки — используйте столовый уксус. Он чуть слабее по эффекту, но тоже отлично справляется с нагаром.
Чтобы сохранить результат надолго:
не перегревайте масло,
мойте сковороду сразу после использования,
и забудьте о металлических губках — они царапают покрытие, делая посуду уязвимой к новым загрязнениям.
Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.