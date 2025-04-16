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Как вернуть блеск старой сковороде без химии и усилий

1:36
Недвижимость

Пожаренная картошечка вкусна, но не тогда, когда готовишь её на чёрной сковороде с многолетним нагаром. Кажется, пора на свалку? Подождите. Ваша посуда может обрести вторую жизнь — и без дорогостоящих средств или выматывающей чистки железной щёткой.

Креветки на сковороде
Фото: flickr.com by baka_san, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Креветки на сковороде

Секрет — в удивительно простой смеси

Всё, что нужно, уже есть у вас дома:

  • Кока-кола — 250 мл

  • Сода — 2 ст. л.

  • Гель для посуды — 2 ст. л.

  • Соль — 1 ст. л.

Эта комбинация работает так:

  • Ортофосфорная кислота в коле "разъедает" даже въевшийся нагар,

  • Сода усиливает реакцию,

  • Гель для посуды растворяет жир,

  • Соль — нежный, но эффективный абразив.

Что делать:

  1. Смешайте все ингредиенты.

  2. Поместите сковороду в плотный пакет и залейте туда раствор.

  3. Плотно завяжите и оставьте на 40 минут.

  4. После — протрите обычной губкой (никаких металлических щёток!).

  5. Промойте тёплой водой, вытрите насухо.

Результат впечатляет: нагар исчезает, сковорода блестит, как новая!

Чем заменить колу

Если под рукой нет газировки — используйте столовый уксус. Он чуть слабее по эффекту, но тоже отлично справляется с нагаром.

Полезный совет:

Чтобы сохранить результат надолго:

  • не перегревайте масло,

  • мойте сковороду сразу после использования,

  • и забудьте о металлических губках — они царапают покрытие, делая посуду уязвимой к новым загрязнениям.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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