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Поддон исчезает, порядок наступает: хитрый трюк для чистой раковины

3:09
Недвижимость

Новый тренд на кухне может полностью изменить вашу привычную организацию пространства. Заменив одну деталь, вы не только сделаете раковину чище, но и решите проблему с влагой, которая мешает поддерживать порядок на кухне.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Светлая кухня

На смену привычной модели приходит более современный и практичный вариант — настенный слив, который становится настоящим открытием для многих хозяек.

Проблемы традиционного подхода:

  • Скопление влаги: вода, которая скапливается на дне сливного отверстия, может приводить к пятнам и даже просачиваться на столешницу. Это не только выглядит неэстетично, но и может способствовать развитию плесени, особенно в небольших кухнях, где влажность остается долгие часы.
  • Непривлекательный вид: когда посуда после мытья остаётся на виду, создается ощущение беспорядка. Скопление жира и остатков пищи на поддоне только усугубляют эту проблему.
  • Мало места: поддон для сбора капель занимает ценное пространство на рабочей поверхности, которое можно было бы использовать для других задач, например, для приготовления пищи.

Эти неудобства заставляют все больше людей искать решения, которые сочетали бы практичность, эстетичность и гигиеничность.

Новая тенденция — настенный водосток

Современное решение — настенный водосток, который крепится прямо на стену, освобождая пространство на кухне и предотвращая накопление влаги на столешнице. Вместо того чтобы мешать рабочей поверхности, этот аксессуар позволяет посуде естественным образом высыхать, не загрязняя и не нарушая порядок на кухне.

Вот несколько преимуществ этого новшества:

  • Экономия пространства: настенный водосток освобождает место в раковине и на столешнице, обеспечивая больше свободной площади для других нужд.
  • Гигиеничность: посуду, не контактирующую с поверхностью, сушить гораздо удобнее и чище, что помогает избежать роста бактерий и плесени.
  • Эстетика: чистый и организованный вид кухни становится возможным, ведь посуда сушится без видимых следов.
  • Больше места для хранения: современные модели настенных сливов позволяют эффективно распределить посуду, не создавая беспорядка.
  • Простота установки и обслуживания: установка такого устройства не требует много времени. Его легко закрепить на стене с помощью креплений или клея.

Как выбрать подходящий настенный слив для вашей кухни

Прежде чем делать выбор, оцените доступное пространство на стене. Для больших кухонь и семей подойдут модели с большой вместимостью, а для небольших помещений — компактные варианты.

Лучше всего выбирать модели из нержавеющей стали или прочного пластика. Они долговечны, просты в уходе и устойчивы к воздействию влаги.

Если вы хотите избавиться от проблем с влажностью и одновременно улучшить организацию кухни, настенный водосток — отличная альтернатива традиционному поддону.

Уточнения

Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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