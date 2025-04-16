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Почему ваша ванная выглядит устаревшей: распространённые ошибки планировки

2:53
Недвижимость

Ванная комната — это то место, где функциональность должна идеально сочетаться с эстетикой. Но, к сожалению, многие до сих пор живут в плену старых решений и шаблонов, которые давно вышли из моды. Пространство кажется тесным, визуально тяжёлым, а пользоваться им — неудобно. И всё это из-за банальных ошибок в планировке, которые продолжают кочевать из квартиры в квартиру.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Например, часто можно встретить устаревший подход с громоздкими тумбами под раковину, которые буквально "съедают" половину помещения. Сегодня такие модели воспринимаются как излишне тяжёлые и перегруженные. В тренде — лёгкость и минимализм: подвесные конструкции, визуально освобождающие пол и придающие комнате больше воздуха.

Среди неактуальных решений — и строгая геометрическая "коробка", где сантехника расставлена по периметру, будто по учебнику из 90-х. Такой подход не учитывает современные возможности перепланировки. Всё чаще дизайнеры объединяют ванную с туалетом, избавляются от перегородок и создают зонированное пространство, где душевая плавно перетекает в зону умывальника, а туалет скрыт за лёгкой перегородкой или вовсе вынесен в менее заметную часть помещения.

Проблемы начинаются и тогда, когда движение внутри ванной становится нелогичным. Если чтобы помыть руки, нужно обогнуть ванну, а дверцы шкафчиков цепляются за углы и угрожают синяками, стоит задуматься о смене конфигурации. Сегодня планирование пространства — это, прежде всего, забота о вашем комфорте. Компактная сантехника, встроенное хранение, грамотное размещение предметов — всё это делает ванную не только красивой, но и удобной.

Отдельное внимание — тому, что первое бросается в глаза при входе. Если это унитаз, а не, скажем, красивая раковина или стильная душевая зона, визуальное впечатление будет испорчено. Современный интерьер строится на акцентах: правильно расставленные приоритеты помогают сделать даже самый скромный санузел уютным и продуманным.

И, наконец, душевые кабины старого образца — закрытые конструкции с массивными поддонами и громоздкими дверями — сегодня считаются антитрендом. Всё чаще выбор падает на открытые душевые зоны или модели walk-in, где стекло используется лишь для защиты от брызг, не дробя при этом пространство. Это делает интерьер более лёгким и просторным, даже если площадь самой ванной невелика.

Современная ванная — это не просто помещение для гигиены, это личное пространство, где каждая деталь работает на комфорт. И всё начинается с правильной, актуальной планировки.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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