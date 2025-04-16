Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МРТ: что делать, если страх закрытых пространств мешает пройти обследование
Когда масло уходит быстрее, чем зарплата — ищем проблему не под капотом
Пора по-настоящему влюбиться: в этих городах Великобритании медовый месяц как в романтическом кино
Пушистый ужас: как приручить волосы и больше не страдать от электризации
Зайцем не проедут! Регионы России получат право взимать плату с грузовиков на региональных дорогах
Микроробот без батарейки! Новая находка учёных может изменить мир опыления
Зачем садоводы рекомендуют использовать сахар для улучшения газонов
Мышцы растут быстрее, сила — плюс 15%: врач рассказал о простом способе улучшить показатели
Воздушная запеканка за 45 минут: хозяйки добавляют в творог этот секрет для особой нежности

Больше не кладовка: этот секрет превратит ваш крошечный балкон в райский уголок

2:26
Недвижимость

С первыми по-настоящему тёплыми днями хочется выйти на воздух, согреться в лучах весеннего солнца и привести в порядок даже самое крошечное открытое пространство. Если у тебя есть балкон или небольшая терраса — пусть даже совсем миниатюрные — это отличная возможность создать уютный уголок, где будет приятно проводить время. Главное — грамотно использовать каждый сантиметр.

Балкон
Фото: https://commons.wikimedia.org by Frankie Fouganthin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балкон

Для начала — атмосфера. Даже скромный балкон можно превратить в стильное место отдыха, добавив, например, пару дизайнерских кресел в тропическом стиле. Лёгкие, с тонкими линиями и ярким настроением, такие модели смотрятся воздушно и не перегружают пространство.

Функциональность тоже решает многое. Удобный складной столик, который крепится прямо к перилам, — это находка для тех, кто любит завтрак на свежем воздухе или вечернюю чашку чая. Когда не нужен — просто складывается, не мешая проходу.

Даже если места совсем мало, никто не отменял уютные вечера на двоих. Складные комплекты из стола и двух стульев — отличный выход: удобно, компактно, и не надо жертвовать комфортом ради квадратных сантиметров.

А как насчёт зелени? Даже крошечный уголок можно озеленить. Отлично работают вертикальные решения — например, кашпо с решёткой для вьющихся растений. Они смотрятся стильно, занимают минимум места и могут даже выполнять функцию декоративной перегородки.

Хочется больше уединения и красоты — выбирай уличную мебель, которая скрывается внутри себя, когда не используется. Такие наборы не только экономят место, но и выглядят современно и ухоженно. А если за настоящими растениями ухаживать пока не хочется, искусственные вертикальные сады — отличная альтернатива: красиво, практично и не требуют никакого ухода.

Ещё одна идея — кашпо, которое крепится прямо на стену. Они создают ощущение живого сада даже на самой компактной террасе, особенно если наполнить их яркими цветами.

Так что неважно, сколько у тебя пространства — даже самый маленький балкон можно превратить в место, куда хочется возвращаться. Главное — немного вдохновения, немного креатива и правильные акценты.

Уточнения

Балко́н — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Еда и рецепты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи Аудио 
Слова, от которых у нарциссов ломается самооценка — и это не шутка
Красота и стиль
Слова, от которых у нарциссов ломается самооценка — и это не шутка Аудио 
Популярное
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?

Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Последние материалы
Эти 10 привычек японок избавят от лишнего веса
Не выбрасывай букет — вырасти из него целый куст
Когда элегантность и ярость встречаются: история русской борзой от Орды до шоу
Белый уксус больше не нужен? Этот продукт с кухни отмоет дом до блеска
Зачем армии тепловоз на колесах? История самой странной машины 2000-х
Петербургская биржа запускает: БРИКС готовится к революции в торговле зерном
За кашлем может скрываться не простуда: 6 болезней под маской ОРВИ
Зеленое кольцо на желтке: косметический дефект или повод выбросить сваренное вкрутую яйцо
Выбор белья под облегающую одежду: секреты, которые помогут избежать модных фейлов
Последний звонок Skype? Microsoft переводит пользователей на Teams
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.