Белый уксус больше не нужен? Этот продукт с кухни отмоет дом до блеска

3:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь заходит об уборке дома, многие забывают, что отличные чистящие средства уже есть под рукой — на кухонной полке. Мы привыкли использовать белый уксус для уборки, но всё чаще возникает вопрос: а можно ли заменить его яблочным уксусом? Ответ — да, но с нюансами. Об этом рассказывает специалист по уборке Жаклин Стейн из Остина.

Фото: pxhere яблочный уксус

По её словам, яблочный уксус вполне может стать частью арсенала для домашней чистоты, особенно если вы сторонник натуральных и "зелёных" методов. Он помогает устранить запахи, смывает лёгкие загрязнения и даже справляется с некоторыми бактериями на поверхностях. Однако важно помнить: это не дезинфицирующее средство в полном смысле. Поэтому использовать его стоит разумно — для поддерживающей, а не глубокой санитарной уборки.

Стейн подчёркивает: яблочный уксус нужно обязательно разводить водой. Не только потому, что он может быть агрессивен для чувствительных поверхностей, но и из-за его характерного, насыщенного запаха. На один объём уксуса — один объём воды. Такой раствор можно залить в пульверизатор, нанести на тряпку или использовать с мягкой губкой. А чтобы нейтрализовать аромат, можно капнуть пару капель эфирного масла — лаванда или лимон подойдут идеально.

Применять яблочный уксус можно в самых разных зонах дома. Например, он придаст блеск стеклу и зеркалам, если распылить раствор и протереть сухой тканью. Если добавить немного уксуса в миску с водой и нагреть в микроволновке, удаление загрязнений станет делом пары движений. В сочетании с пищевой содой он отлично освежит слив и удалит жир из кухонной мойки. В быту его используют даже при стирке — половина стакана в цикл полоскания делает бельё мягче и избавляет от затхлых запахов. Кроме того, он может быть полезен при уборке унитаза и даже при устранении запахов после домашних животных, если предварительно протестировать средство на незаметном участке ковра.

Однако есть случаи, когда яблочный уксус категорически противопоказан. Прежде всего, это касается натурального камня — гранита, мрамора, травертина. Кислота повреждает их структуру, делает поверхность матовой и разрушает защитный слой. Не стоит использовать его и на дереве, особенно необработанном — он вытягивает влагу и разрушает текстуру. Электроника тоже под запретом: экраны слишком чувствительны к кислоте, и в этом случае лучше ограничиться обычной водой. И, конечно, если на упаковке товара прямо указано, что кислоты недопустимы — не экспериментируйте.

Многие интересуются, способен ли яблочный уксус справиться с плесенью. На поверхностную — да. Его лёгкие противогрибковые свойства могут помочь, например, в оконной раме. Но если речь идёт о серьёзной проблеме или заражении пористых материалов вроде гипсокартона — здесь потребуется более сильное средство. Белый уксус, кстати, в таких ситуациях показывает себя лучше.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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