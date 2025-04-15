Дизайнер Дженнифер Энистон раскрыл карты: вот что делает её спальню эталоном роскоши

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В мире дизайна интерьеров мода так же переменчива, как и в мире одежды. Каждый год появляются новые эстетики, но лишь немногие из них проходят проверку временем. Стиль "тихой роскоши", завоевавший популярность в 2023 году, к 2025-му не только не утратил актуальности, но и стал воплощением утончённого вкуса — особенно когда речь заходит о спальне Дженнифер Энистон. Хотя её интерьер был создан задолго до того, как сам термин вошёл в лексикон дизайнеров, сегодня он считается едва ли не эталоном этой эстетики.

Фото: wikipedia is licensed under Public Domain Дженнифер Энистон

Спальню в доме Дженнифер в Bel Air оформлял знаменитый дизайнер Стивен Шадли. Это пространство не кричит о роскоши — оно шепчет о ней. Здесь нет показных предметов и ярких жестов, только спокойная, продуманная элегантность. В центре внимания — кровать, утопающая в платформе из орехового дерева. Она приподнята над полом, что создаёт эффект легкости, но при этом подчёркивает высокий уровень исполнения.

Такой приём не только красиво выглядит, но и говорит о безупречном вкусе хозяйки. В комнате использованы дизайнерские лампы Джеймса Монта, роскошный текстиль и постельное белье без единого лишнего штриха. Всё вместе это создаёт образ, в котором комфорт неотделим от стиля.

Но при всей уникальности спальни Энистон, её атмосферу вполне можно воссоздать в своей собственной комнате. Всё начинается с текстиля: качественные материалы, такие как сатиновое постельное белье из устойчивого бамбукового волокна от Ettitude, придадут спальному пространству ощущение продуманной простоты. Бархатные подушки в пыльных, приглушённых оттенках, вроде тех, что делает Lilly Alessandra, добавят глубины. А белые розы в стеклянной вазе — даже если они искусственные — станут тонким, но выразительным акцентом.

Как подмечает дизайнер Кэти Куо, постельное бельё - это не просто часть интерьера, это фундамент, с которого всё начинается. Оно должно быть не только визуально привлекательным, но и тактильно комфортным, ведь именно в этих ощущениях и рождается настоящий уют. После того как вы задали основу, добавьте несколько личных штрихов: небольшие стопки книг на прикроватной тумбе, кашемировый плед, ваза с зеленью или аккуратные антикварные элементы. Всё это придаст вашему пространству индивидуальность и глубину.

Спальня Дженнифер Энистон — это не просто комната. Это пространство, где каждый элемент выбран с вниманием и любовью. В ней нет излишеств, но есть тепло, стиль и безупречное чувство меры, пишет Yahoo.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья» (1994—2004), за которую она была удостоена премий «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003). Обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы».



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