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Эти 5 гаджетов перевернут ваш дом: будущее уже стучится в дверь

2:13
Недвижимость

Пять сногсшибательных гаджетов для дома, которые не просто украсят интерьер, но и изменят ваше представление о технологиях. От голографических рамок до прозрачного телевизора — будущее уже здесь, и оно выглядит очень стильно.

Умный дом
Фото: https://www.freepik.com by rawpixel-com
Умный дом

Современное освещение всё чаще строится на принципе интерактивности — управлять светом с экрана смартфона стало нормой. Однако итальянская студия Mandalaki предлагает другой подход: их лампы Halo Mini Landscape создают устойчивое, постоянное освещение с глубоким визуальным эффектом, вдохновлённым природными явлениями. Линейка из трёх моделей (Horizon, Sunrise и Vice) превращает стену в медитативное полотно, наполненное атмосферой заката, рассвета или влажного розового неба.

В области звука поразительные результаты демонстрируют Axjet Pro — рупорные колонки ручной работы от Фреда Дэвиса, ставшие результатом 50 лет экспериментов в Уэльсе. Необычные, скульптурные формы, керамическая глазурь и удивительная глубина звучания даже при скромной подаче.

Если речь заходит о телевизоре, то LG Signature OLED T с прозрачным экраном меняет само представление об этом устройстве. В режиме ожидания он становится практически невидимым — пиксели встроены между прозрачными слоями без подсветки. Тонкий затемняющий слой может превращать его в обычный телевизор, а можно оставить полупрозрачные заставки.

Для тех, кто хочет превратить фотографии в нечто большее, подойдёт Looking Glass Go — небольшой 3D-дисплей для голограмм. Просто синхронизируйте свои цифровые снимки, и устройство создаст эффект глубины, позволяя буквально заглянуть внутрь изображения.

Поклонники винила могут обратить внимание на новый проигрыватель Pro-Ject AC/DC, украшенный красными светодиодами, стеклянной тарелкой и фирменной символикой группы. Хотя дизайн может показаться дерзким для аудиофилов, технически это качественная, мощная установка с высокой точностью воспроизведения.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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