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Стираете пуховики как обычно? Тогда будьте готовы к поломке

2:12
Недвижимость

Вроде всё просто: закинули вещи, насыпали порошок, нажали кнопку — и ждёте чистого белья. Но вместо свежего запаха вас встречает затхлый аромат? А машинка грохочет, как трактор? Это не поломка. Это — накипь, грязь, плесень и ваша забывчивость.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Простая чистка, которая решает всё

Раз в месяц запускайте пустую стирку на высокой температуре. В отсек для порошка залейте стакан обычного уксуса, а когда вода нагреется — поставьте паузу на час. Уксус успеет растворить налёт. Потом добавьте полстакана соды прямо в барабан и завершите стирку.

В финале — протрите резинку дверцы, особенно внутри складок. Там любят селиться грязь и плесень.

Что нельзя делать после стирки

Не захлопывайте дверцу! Оставьте её приоткрытой — влага испарится, и грибок не заведётся. Иначе запах сырости вернётся быстрее, чем вам кажется.

Загляните в фильтр. Там сюрпризы

Раз в три месяца чистите фильтр — он находится внизу фронтальной панели. Подставьте таз, открутите крышку и будьте готовы: волосы, песок, монеты — и это ещё не всё. После чистки промойте фильтр под краном и верните обратно.

Тёмное бельё, аромат и вибрация

  • После стирки тёмных вещей протирайте барабан насухо — иначе тканевые крошки осядут на стенках.

  • Хотите лёгкий аромат? Капните пару капель эфирного масла (лаванда или цитрус) в отсек для кондиционера. Но не переборщите — могут остаться пятна.

  • Машинка вибрирует? Вы, скорее всего, перегрузили её. Центр тяжести смещается — отсюда шум и вред механизму.

И напоследок

Если вы используете жидкие средства, не забывайте раз в неделю промывать лоток для порошка. Гель засыхает в углах и превращается в рай для бактерий.

И помните: пуховики и обувь стираются только в машинках с соответствующими режимами. Обычная стирка может закончиться визитом в сервис.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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