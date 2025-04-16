Кондиционеры и холодильники устаревают: вот что уже готово прийти им на замену

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Больше века мир пользуется одной и той же системой охлаждения — парокомпрессионной. И если раньше она казалась революционной, то сегодня вызывает всё больше вопросов. Причина — в её низкой энергоэффективности и серьёзном вреде для климата.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка холодильника

Даже современные хладагенты — гидрофторуглероды (HFC) — не безобидны. Их выброс в атмосферу усиливает парниковый эффект в тысячи раз сильнее углекислого газа. Как подчёркивает Европейская комиссия, "один килограмм некоторых хладагентов по своему воздействию на природу равен 30 000 км, проеханных на автомобиле".

Зачем тогда до сих пор их используют

Альтернативы существуют, например, аммиак или изобутан. Но они токсичны, легко воспламеняются и не подходят для жаркого климата. Поэтому учёные ищут новое решение — безопасное, эффективное и экологичное.

Что же вместо

Ответ может скрываться в неожиданных свойствах некоторых материалов. Например, сплав нитинол, известный в медицине благодаря своей биосовместимости, способен нагреваться и охлаждаться при механическом воздействии. Эта технология называется эластокалорической. И главное — такие материалы не вредны для окружающей среды и человека.

Разработка пока в процессе: прототип новой системы охлаждения работает на 15% от своей потенциальной эффективности. Для сравнения: классическая технология даёт 20-30%. Но работа над этим направлением началась менее 10 лет назад, а значит, потенциал у него огромный.

В рамках проекта E-CO-HEAT специалисты трудятся над коммерциализацией идеи, готовят патенты и планируют выход на рынок. А параллельно идёт работа над новым кондиционером SMACool, где задействована именно эта технология. В проект вовлечены учёные из Германии, Италии и Ирландии.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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