Забудьте про классику: вот что действительно украсит стол на Пасху

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

А вы знали, что классическая белая скатерть на Пасху — уже не символ утончённости? Csaba dalla Zorza предложила неожиданную альтернативу, которая стремительно завоевала сердца поклонников красивых сервировок. И в 2025 году эта идея не теряет актуальности: цветочный текстиль вместо скучной белизны — свежо, романтично и очень по-весеннему.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Peter Biela, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пасха

Простые приёмы — роскошный результат

Чтобы добиться такого эффекта, не нужно тратить целое состояние. Вот несколько работающих советов:

Бюджетная, но стильная скатерть. Загляните в магазины с доступными брендами — там можно найти настоящие находки.

Свежие цветы своими руками. Купите сезонные цветы на рынке и расставьте по столу в стеклянных банках или небольших вазах.

Цветное стекло — изюминка интерьера. На блошиных рынках можно найти бокалы и графины, которые добавят яркости.

Свет — ваш союзник. Естественное освещение подчеркнёт нежные оттенки текстиля и аксессуаров.

Всё должно быть в гармонии

Образ хозяйки стола тоже важен. Чтобы атмосфера получилась цельной, её наряд должен перекликаться с оформлением. Отлично подойдут платья в цветочек, лёгкие пастельные тона, украшения без лишнего блеска — например, жемчуг или золото. Завершают образ — свежий макияж с розовым акцентом.

Вывод

Скатерть с цветочным узором — это не просто модный тренд, а способ придать празднику душевности и лёгкости. И всё это — без лишних затрат. именно ткань с цветочным принтом задаёт настроение всей комнате.

Мягкие пастельные оттенки розового и зелёного на светлом фоне словно переносят вас в сад, пробуждающийся после зимы. В центре внимания — не посуда или сервировка, а сама скатерть, превращающая столовую в оазис уюта.

Уточнения

Скатерть (диал. столешник; др.-слав. *дъскатьрть предположительно из двух частей: дъска (стол) и "търть" (вытертое, чистое), то есть буквально "чистый стол") — предмет столового белья, специальное изделие (обычно текстильное или вязаное), которым накрывают стол.



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