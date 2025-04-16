Забудьте про классику: вот что действительно украсит стол на Пасху

А вы знали, что классическая белая скатерть на Пасху — уже не символ утончённости? Csaba dalla Zorza предложила неожиданную альтернативу, которая стремительно завоевала сердца поклонников красивых сервировок. И в 2025 году эта идея не теряет актуальности: цветочный текстиль вместо скучной белизны — свежо, романтично и очень по-весеннему.
Чтобы добиться такого эффекта, не нужно тратить целое состояние. Вот несколько работающих советов:
Образ хозяйки стола тоже важен. Чтобы атмосфера получилась цельной, её наряд должен перекликаться с оформлением. Отлично подойдут платья в цветочек, лёгкие пастельные тона, украшения без лишнего блеска — например, жемчуг или золото. Завершают образ — свежий макияж с розовым акцентом.
Скатерть с цветочным узором — это не просто модный тренд, а способ придать празднику душевности и лёгкости. И всё это — без лишних затрат. именно ткань с цветочным принтом задаёт настроение всей комнате.
Мягкие пастельные оттенки розового и зелёного на светлом фоне словно переносят вас в сад, пробуждающийся после зимы. В центре внимания — не посуда или сервировка, а сама скатерть, превращающая столовую в оазис уюта.
Скатерть (диал. столешник; др.-слав. *дъскатьрть предположительно из двух частей: дъска (стол) и "търть" (вытертое, чистое), то есть буквально "чистый стол") — предмет столового белья, специальное изделие (обычно текстильное или вязаное), которым накрывают стол.
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