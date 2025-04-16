Простые приёмы, которые делают дом чище, а жизнь — легче

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Весна — повод встряхнуться. Но что делать, если уборка пугает сильнее, чем беспорядок? Нет нужды жертвовать выходными на генеральную уборку. Достаточно нескольких простых шагов, чтобы почувствовать результат и вдохновение.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Уборка в квартире

Начните с малого

Заправьте кровать. Есть время — смените постельное бельё. Представьте, что к вам сегодня зайдут гости: что нужно привести в порядок в первую очередь? Протереть раковину, расправить пледы, пропылесосить, убрать в туалете. Главное — начать.

Замените списки на действия

Длинные чек-листы часто утомляют сильнее, чем сама уборка. Лучше ежедневно уделять 10-15 минут тому, что давно откладывали — например, вымыть входную дверь или отмыть плитку в ванной. Результаты не заставят себя ждать.

Минимум средств — максимум эффекта

Для порядка не нужно десятков флаконов. Достаточно:

Универсального спрея.

Швабры.

Тряпок из микрофибры.

Перчаток.

Уксуса и соды.

Храните всё в одной корзине — так удобнее перемещаться по дому.

Обратите внимание

Следы пальцев на выключателях и ручках.

Экраны и зеркала — протрите смесью уксуса и воды.

Кухонная мойка — блеск за 2 минуты, а настроение улучшится.

Рамки и картины — короткая протирка добавит аккуратности.

Лампы и абажуры — удалите пыль, встряхните ткань.

Смесители — пусть сияют, даже если остальное ждёт своей очереди.

Ванная — избавьтесь от просроченных средств и старых полотенец.

Быстрая зачистка — пробегитесь с пакетом по квартире. Поставьте таймер на 10 минут и просто начните.

Не стремитесь к идеалу. Главное — сделать видимую разницу.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.