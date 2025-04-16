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Простые приёмы, которые делают дом чище, а жизнь — легче

1:56
Недвижимость

Весна — повод встряхнуться. Но что делать, если уборка пугает сильнее, чем беспорядок? Нет нужды жертвовать выходными на генеральную уборку. Достаточно нескольких простых шагов, чтобы почувствовать результат и вдохновение.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Начните с малого

Заправьте кровать. Есть время — смените постельное бельё. Представьте, что к вам сегодня зайдут гости: что нужно привести в порядок в первую очередь? Протереть раковину, расправить пледы, пропылесосить, убрать в туалете. Главное — начать.

Замените списки на действия

Длинные чек-листы часто утомляют сильнее, чем сама уборка. Лучше ежедневно уделять 10-15 минут тому, что давно откладывали — например, вымыть входную дверь или отмыть плитку в ванной. Результаты не заставят себя ждать.

Минимум средств — максимум эффекта

Для порядка не нужно десятков флаконов. Достаточно:

  • Универсального спрея.
  • Швабры.
  • Тряпок из микрофибры.
  • Перчаток.
  • Уксуса и соды.

Храните всё в одной корзине — так удобнее перемещаться по дому.

Обратите внимание

  • Следы пальцев на выключателях и ручках.
  • Экраны и зеркала — протрите смесью уксуса и воды.
  • Кухонная мойка — блеск за 2 минуты, а настроение улучшится.
  • Рамки и картины — короткая протирка добавит аккуратности.
  • Лампы и абажуры — удалите пыль, встряхните ткань.
  • Смесители — пусть сияют, даже если остальное ждёт своей очереди.
  • Ванная — избавьтесь от просроченных средств и старых полотенец.
  • Быстрая зачистка — пробегитесь с пакетом по квартире. Поставьте таймер на 10 минут и просто начните.

Не стремитесь к идеалу. Главное — сделать видимую разницу.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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