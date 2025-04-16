Простые приёмы, которые делают дом чище, а жизнь — легче

Весна — повод встряхнуться. Но что делать, если уборка пугает сильнее, чем беспорядок? Нет нужды жертвовать выходными на генеральную уборку. Достаточно нескольких простых шагов, чтобы почувствовать результат и вдохновение.
Заправьте кровать. Есть время — смените постельное бельё. Представьте, что к вам сегодня зайдут гости: что нужно привести в порядок в первую очередь? Протереть раковину, расправить пледы, пропылесосить, убрать в туалете. Главное — начать.
Длинные чек-листы часто утомляют сильнее, чем сама уборка. Лучше ежедневно уделять 10-15 минут тому, что давно откладывали — например, вымыть входную дверь или отмыть плитку в ванной. Результаты не заставят себя ждать.
Для порядка не нужно десятков флаконов. Достаточно:
Храните всё в одной корзине — так удобнее перемещаться по дому.
Не стремитесь к идеалу. Главное — сделать видимую разницу.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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