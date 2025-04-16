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Как выбрать стеллаж, чтобы он подходил и в спальню, и в гостиную

1:47
Недвижимость

Кто бы мог подумать, что предмет, рожденный на складах, станет стильной деталью уютного дома? Стеллажи давно вышли за пределы технических помещений и уверенно заняли место в наших гостиных, спальнях и гардеробных.

стеллаж
Фото: https://commons.wikimedia.org by Virtwolf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
стеллаж

Их популярность неслучайна: сочетание лёгкости, вместительности и безопасности делает стеллажи практически незаменимыми. А современные модели удивляют своим дизайном и материалами на любой вкус.

Что объединяет все стеллажи

Несмотря на огромное разнообразие, все они имеют общие черты:

  • Отсутствие задней (а порой и боковых) стенок.
  • Вертикально вытянутая форма.
  • Множество полок, а иногда и закрытые ящики или ниши.
  • Универсальность — от книг и одежды до цветов и сувениров.

Выбор материала — важнее, чем кажется

Лидирует, конечно, дерево: оно надёжно и благородно. Но не отстают и ДСП с МДФ — дешевле, легче, да и цветовая палитра шире. Для любителей ультрасовременного дизайна — стекло и металл: смотрятся эффектно, особенно в минималистичных интерьерах.

Где и как установить

Установка — ключ к успеху. Даже самый красивый стеллаж, поставленный не туда, может испортить впечатление.

Рядом с диваном или креслом — отличное решение для компактных моделей. Под рукой всё, что нужно для уютного вечера.
У изголовья кровати — идеальное место в спальне: сохраните пространство и получите удобный доступ к нужным мелочам.
Зонирование помещения? Смело ставьте стеллаж в центре комнаты. Только не строго по оси — асимметрия делает пространство живым и интересным.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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