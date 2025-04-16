Гармония цвета в комнате — работает даже без дизайнеров

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Может ли цвет управлять настроением? Однозначно — да. Он влияет на восприятие пространства, акцентирует важные детали и задаёт атмосферу. Но чтобы интерьер не превратился в хаос, с цветом важно работать по правилам. Делимся четырьмя простыми, но эффективными приёмами, которые помогут не ошибиться.

Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons Интерьер

Баланс по формуле 60-30-10

Это золотое правило дизайнеров. Оно помогает не перегрузить интерьер и правильно расставить акценты.

60% — базовый, нейтральный фон (например, стены или пол).

30% — дополнительный, ярче первого (мебель, шторы).

10% — акцентный, самый выразительный цвет (декор, подушки, постеры).

Такое распределение создаёт визуальную гармонию и делает помещение стильным без излишеств.

Тёплое или холодное

Цвета делятся на тёплые (красный, оранжевый, жёлтый) и холодные (синий, зелёный, фиолетовый). И это не просто теория — "температура" цвета влияет на эмоциональное восприятие:

Тёплые тона делают комнату уютнее, добавляют энергии — идеально для детских, гостиных и кухонь.

Холодные оттенки успокаивают и настраивают на рабочий лад — подойдут для спален и офисов.

Учитывайте и расположение окон: в северных помещениях уместны тёплые оттенки, в южных — холодные, чтобы сбалансировать естественный свет.

Противоположности притягиваются

Хотите добавить драматизма? Используйте контрастные пары с цветового круга. Вот классика:

Синий + оранжевый.

Жёлтый + фиолетовый.

Красный + зелёный.

Но не переусердствуйте — такие дуэты лучше работают в деталях: вазах, подушках, постерах. Идеально — на фоне спокойных базовых тонов.

Гармония по соседству

Для мягких и уютных решений подойдут аналоговые схемы — сочетания трёх соседствующих цветов в круге. Например:

Красный, оранжевый, жёлтый.

Синий, фиолетовый, красный.

Добавьте к ним знакомое правило 60-30-10 — и получится грамотная, гармоничная палитра. Не бойтесь пробовать новые оттенки, даже если они кажутся неожиданными.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.