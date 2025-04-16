Вещей стало слишком много? Вот с чего надо начать, чтобы вернуть порядок

Вы замечали, что домашние проблемы начинаются с простой вещи? Вы не знаете, есть ли у вас нужный предмет, где он лежит, и нужен ли он вообще. Так появляются дубликаты, копится хлам, места становится всё меньше, и вы покупаете новые шкафы… которые тоже быстро забиваются.
Особенно тяжело живущим в малогабаритных квартирах — или в тех, где нет балкона. В этом случае всё, что могло бы пылиться на балконной "свалке", скапливается под кроватью, в шкафу или прямо на полу.
Провести ревизию — и начать использовать золотое правило четырёх категорий:
После ревизии можно наводить порядок с умом. Комбинируйте открытые (полки, стеллажи, поверхности) и закрытые (ящики, шкафы, боксы) системы хранения. Первые — для повседневного: косметика, пульты, техника. Вторые — для вещей, к которым вы обращаетесь реже.
Магия порядка начинается с ревизии. А уют — это когда не надо убираться каждые выходные.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?