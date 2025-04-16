Вещей стало слишком много? Вот с чего надо начать, чтобы вернуть порядок

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы замечали, что домашние проблемы начинаются с простой вещи? Вы не знаете, есть ли у вас нужный предмет, где он лежит, и нужен ли он вообще. Так появляются дубликаты, копится хлам, места становится всё меньше, и вы покупаете новые шкафы… которые тоже быстро забиваются.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Maschinenjunge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ беспорядок

Особенно тяжело живущим в малогабаритных квартирах — или в тех, где нет балкона. В этом случае всё, что могло бы пылиться на балконной "свалке", скапливается под кроватью, в шкафу или прямо на полу.

Что делать

Провести ревизию — и начать использовать золотое правило четырёх категорий:

Оставить — вы это любите, регулярно используете и вещь в порядке.

Отдать — друзьям, знакомым или благотворительности. Вещь хорошая, но вам не нужна.

Убрать на хранение — сезонные вещи, детское "на вырост", шины, лыжи.

Выбросить — всё сломанное, пыльное и давно забытое.

После ревизии можно наводить порядок с умом. Комбинируйте открытые (полки, стеллажи, поверхности) и закрытые (ящики, шкафы, боксы) системы хранения. Первые — для повседневного: косметика, пульты, техника. Вторые — для вещей, к которым вы обращаетесь реже.

Советы для грамотного хранения

Не держите на виду то, чем редко пользуетесь — создаёт визуальный шум.

Используйте углы, стены, ниши, пространство под кроватью и даже внутреннюю сторону дверей шкафов.

Украшения, платки и другие мелочи храните в отдельных закрытых боксах.

Соберите всё с открытых поверхностей и распределите по категориям в органайзеры.

Магия порядка начинается с ревизии. А уют — это когда не надо убираться каждые выходные.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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