Ставки по вкладам творят чудеса: вот почему аренда квартиры выгоднее покупки для миллионов россиян

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что сейчас для россиян выгоднее снимать квартиру, чем покупать её.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Эксперт пояснил, что при стоимости квартиры в 10 миллионов рублей её аренда будет обходиться не дороже 700 тысяч рублей в год, что составляет около 60 тысяч рублей в месяц, в зависимости от региона.

«А со вкладов вы будете получать с 10 млн рублей не менее 2 млн рублей в год, то есть более 160 тыс. рублей в месяц. Если квартира дороже или дешевле 10 млн рублей, цифры будут другие, но пропорции сопоставимые", - сказал Бахтин.

Однако, по его словам, такой подход не может быть постоянным, так как стоимость аренды растёт вместе с ценами на жильё. В среднем за последние 10 лет стоимость квадратного метра в России увеличивалась примерно на 11% в год, при этом средняя ставка аренды составляла около 5% годовых от рыночной цены жилья, сообщает Газета.Ru.

Для того чтобы иметь возможность снимать квартиру на проценты по депозитам в течение длительного времени, ставки по вкладам должны быть не менее 16% годовых, добавил Бахтин. Он также отметил, что в среднем по России ставки по вкладам составляют около 10%.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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