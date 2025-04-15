Альтернатива шторам, которая экономит место и выглядит дорого

Многие хозяйки не представляют интерьер без тюля и штор — без них комната кажется "голой" и неуютной. Но дизайнеры уверяют: у окон есть и другие стильные решения, которые не уступают текстилю по комфорту и могут даже выиграть по визуальному эффекту. Особенно такие варианты понравятся тем, кто устал от классики и ищет альтернативу шторам.
Простое, но функциональное решение. Подходят для тех, кто хочет уединения, но не готов полностью "зашториваться":
Рулонные модели позволяют выбрать уровень затемнения — от лёгкой полупрозрачности до полной изоляции (блэкаут).
Вариант "день-ночь" даёт возможность регулировать световой поток в течение суток.
А фотопечать на ткани превращает окно в арт-объект — особенно эффектно в кухне или детской.
Ручная работа снова в моде! Если вам близка идея уюта и хендмейда — обратите внимание на шторы в технике макраме:
Раньше они чаще украшали дверные проёмы, теперь — активно возвращаются на окна.
Плести можно из джута, льна или хлопкового шнура.
Такое решение отлично смотрится в бохо, скандинавских или этно-интерьерах.
Бонус: можно создать узор под ваш интерьер, регулировать плотность, длину и форму занавеса.
Настоящая находка для тех, кто хочет стиль, уединение и практичность в одном:
Устанавливаются внутри помещения — это удобно и безопасно.
Хорошо защищают от солнца, особенно в спальнях и гостиных с южной стороны.
Отлично смотрятся в домах с большими окнами и подходят для деревенского, скандинавского, лофтового стилей.
И да — с ними не нужно стирать или отпаривать ткань каждые пару месяцев.
Што́ры Занавески - общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.