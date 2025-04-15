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Альтернатива шторам, которая экономит место и выглядит дорого

1:58
Недвижимость

Многие хозяйки не представляют интерьер без тюля и штор — без них комната кажется "голой" и неуютной. Но дизайнеры уверяют: у окон есть и другие стильные решения, которые не уступают текстилю по комфорту и могут даже выиграть по визуальному эффекту. Особенно такие варианты понравятся тем, кто устал от классики и ищет альтернативу шторам.

Букет роз на окне
Фото: flickr.com by Victoria Vasilieva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Букет роз на окне

Рулонные и плиссированные шторы

Простое, но функциональное решение. Подходят для тех, кто хочет уединения, но не готов полностью "зашториваться":

  • Рулонные модели позволяют выбрать уровень затемнения — от лёгкой полупрозрачности до полной изоляции (блэкаут).

  • Вариант "день-ночь" даёт возможность регулировать световой поток в течение суток.

  • А фотопечать на ткани превращает окно в арт-объект — особенно эффектно в кухне или детской.

Макраме вместо тюля

Ручная работа снова в моде! Если вам близка идея уюта и хендмейда — обратите внимание на шторы в технике макраме:

  • Раньше они чаще украшали дверные проёмы, теперь — активно возвращаются на окна.

  • Плести можно из джута, льна или хлопкового шнура.

  • Такое решение отлично смотрится в бохо, скандинавских или этно-интерьерах.

Бонус: можно создать узор под ваш интерьер, регулировать плотность, длину и форму занавеса.

Интерьерные ставни (шаттерсы)

Настоящая находка для тех, кто хочет стиль, уединение и практичность в одном:

  • Устанавливаются внутри помещения — это удобно и безопасно.

  • Хорошо защищают от солнца, особенно в спальнях и гостиных с южной стороны.

  • Отлично смотрятся в домах с большими окнами и подходят для деревенского, скандинавского, лофтового стилей.

И да — с ними не нужно стирать или отпаривать ткань каждые пару месяцев.

Уточнения

Што́ры Занавески - общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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