Не знаете, куда поставить телевизор? Вот самые удобные решения

Выбрали подходящий телевизор — с нужной диагональю, функциями и маркой? Отлично! Осталось решить не менее важный вопрос: где и как его разместить, чтобы было удобно, безопасно и красиво. Разберём три основных способа установки — каждый со своими плюсами.
Самый простой и быстрый способ — установить телевизор на тумбу или столик. Это может быть:
специализированная тумба под ТВ,
низкий комод,
журнальный столик подходящей высоты.
Плюсы:
техника устойчиво стоит, особенно на резиновых ножках;
легко подключить кабели — достаточно немного отодвинуть телевизор от стены;
не требуется сверлить стены.
Такой вариант хорош, если вы хотите иметь мобильность и не заморачиваться с установкой кронштейна.
Этот вариант похож на предыдущий, но с расширенной функциональностью. Современные тумбы под ТВ оснащены:
полками для техники (приставки, плееры, саундбары),
выдвижными ящиками или нишами для хранения мелочей,
колёсиками для лёгкого перемещения.
Такую конструкцию удобно передвигать — меняйте угол обзора или просто прибирайтесь под ней без лишних усилий.
Крепление телевизора на стену — идеальное решение для небольших комнат и современных интерьеров. Он:
экономит пространство;
делает комнату визуально легче;
позволяет зафиксировать экран точно на уровне глаз.
Совет: продумайте заранее расположение розеток и кабелей — чтобы не было свисающих шнуров и всё выглядело аккуратно.
Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium "дальновидец"; от др.-греч. τῆλε "далеко" + лат. vīsio "зрение; видение") — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.
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