Ошибка, которая портит прямоугольные комнаты — и как её избежать

Многие считают, что прямоугольная комната — это приговор, и сделать её уютной и стильной невозможно. Но дизайнеры уверяют: всё дело в правильном подходе. Главное — избегать классических ошибок и использовать пространство с умом.
Это самая распространённая ошибка. В результате комната становится ещё уже и длиннее, а ощущение уюта исчезает. Вместо этого:
Разделите помещение на зоны: рабочая, столовая, зона отдыха.
Центр одной из зон может занять телевизор, а вокруг — диван, кресла, пуфики и мягкий ковёр.
Другая часть подойдёт под стол или письменный уголок.
Зонировать можно:
вдоль — если комната узкая, но длинная;
поперёк — для чёткого выделения двух функциональных половин;
локально — если хочется сохранить максимум простора.
Важно: не перегружайте комнату перегородками или массивными стеллажами — лучше зонировать условно, с помощью света, ковров или расположения мебели.
Грубая ошибка — яркое зонирование с помощью цвета. Вот что стоит избегать:
резких смен палитры,
продольных цветных полос,
активных акцентов на длинных стенах.
Эффект будет обратным — комната "поползёт" в стороны и визуально сузится.
Вместо этого попробуйте хитрый приём:
Нижнюю часть стен — обои с мягким рисунком;
Верхнюю — краска в том же тоне, но немного светлее.
Такой переход "размывает" границы, а помещение кажется шире и гармоничнее.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.