Ошибка, которая портит прямоугольные комнаты — и как её избежать

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие считают, что прямоугольная комната — это приговор, и сделать её уютной и стильной невозможно. Но дизайнеры уверяют: всё дело в правильном подходе. Главное — избегать классических ошибок и использовать пространство с умом.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер

Не ставьте мебель вдоль длинной стены

Это самая распространённая ошибка. В результате комната становится ещё уже и длиннее, а ощущение уюта исчезает. Вместо этого:

Разделите помещение на зоны: рабочая, столовая, зона отдыха.

Центр одной из зон может занять телевизор, а вокруг — диван, кресла, пуфики и мягкий ковёр.

Другая часть подойдёт под стол или письменный уголок.

Зонировать можно:

вдоль — если комната узкая, но длинная;

поперёк — для чёткого выделения двух функциональных половин;

локально — если хочется сохранить максимум простора.

Важно: не перегружайте комнату перегородками или массивными стеллажами — лучше зонировать условно, с помощью света, ковров или расположения мебели.

Цвет — не для контраста

Грубая ошибка — яркое зонирование с помощью цвета. Вот что стоит избегать:

резких смен палитры,

продольных цветных полос,

активных акцентов на длинных стенах.

Эффект будет обратным — комната "поползёт" в стороны и визуально сузится.

Вместо этого попробуйте хитрый приём:

Нижнюю часть стен — обои с мягким рисунком;

Верхнюю — краска в том же тоне, но немного светлее.

Такой переход "размывает" границы, а помещение кажется шире и гармоничнее.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.