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Ошибка, которая портит прямоугольные комнаты — и как её избежать

1:41
Недвижимость

Многие считают, что прямоугольная комната — это приговор, и сделать её уютной и стильной невозможно. Но дизайнеры уверяют: всё дело в правильном подходе. Главное — избегать классических ошибок и использовать пространство с умом.

Интерьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер

Не ставьте мебель вдоль длинной стены

Это самая распространённая ошибка. В результате комната становится ещё уже и длиннее, а ощущение уюта исчезает. Вместо этого:

  • Разделите помещение на зоны: рабочая, столовая, зона отдыха.

  • Центр одной из зон может занять телевизор, а вокруг — диван, кресла, пуфики и мягкий ковёр.

  • Другая часть подойдёт под стол или письменный уголок.

Зонировать можно:

  • вдоль — если комната узкая, но длинная;

  • поперёк — для чёткого выделения двух функциональных половин;

  • локально — если хочется сохранить максимум простора.

Важно: не перегружайте комнату перегородками или массивными стеллажами — лучше зонировать условно, с помощью света, ковров или расположения мебели.

Цвет — не для контраста

Грубая ошибка — яркое зонирование с помощью цвета. Вот что стоит избегать:

  • резких смен палитры,

  • продольных цветных полос,

  • активных акцентов на длинных стенах.

Эффект будет обратным — комната "поползёт" в стороны и визуально сузится.

Вместо этого попробуйте хитрый приём:

  • Нижнюю часть стен — обои с мягким рисунком;

  • Верхнюю — краска в том же тоне, но немного светлее.

Такой переход "размывает" границы, а помещение кажется шире и гармоничнее.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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