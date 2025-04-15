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На случай апокалипсиса: китайский дом, где можно жить вечно, не выходя наружу

1:55
Недвижимость

Можете себе представить город, где всё - от больницы до бассейна — находится в пределах одного здания? Добро пожаловать в Regent — настоящий дворец-небоскрёб, в котором живут 20 тысяч человек, практически не покидая его стен.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Китая

Это не просто жилой комплекс, а эксперимент мирового масштаба в области "коллективного сосуществования". Здание высотой 204 метра, построенное по проекту архитектора Алисии Лоо, изначально планировалось как роскошный отель. Однако в процессе оно трансформировалось в масштабный жилой кластер на 39 этажей, способный разместить до 30 тысяч человек.

Особенность этого гиганта — сочетание жилых, коммерческих и досуговых зон. На его этажах расположены десятки ресторанов, салоны красоты, супермаркеты, бары, бассейны, спортзалы и даже собственная больница. И всё это — в пешей доступности от квартиры. Никаких пробок, транспорта или длительных походов за продуктами.

Такая концепция особенно популярна среди студентов, выпускников и молодых специалистов, которым важны доступность, удобство и экономия времени.

Сколько стоит жить в Regent

На удивление, аренда здесь вполне доступна. По данным китайского агентства Sina:

  • Небольшие квартиры без окон стоят около 1500 юаней (191 евро) в месяц.
  • Просторные апартаменты с балконами — до 4000 юаней (примерно 509 евро).

Кроме того, здание уже прозвали "самым устойчивым в мире" благодаря своей способности объединять под одной крышей жилые, рабочие и социальные функции. Это город в миниатюре, который работает по своим правилам — и, возможно, заглядывает в будущее всей городской архитектуры.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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