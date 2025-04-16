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Секрет чистой кухни: эти 5 подручных средств работают, как профсоставы

2:16
Недвижимость

Если жир прочно въелся в шкафы, плиту или посуду — не спешите покупать сильную химию. Сначала попробуйте средства, которые легко найти дома. Вот 5 простых, но эффективных способов вернуть кухне чистоту.

Губка для уборки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Губка для уборки

Средство для посуды + сода и соль

  • Против старого жира отлично работает смесь средства для мытья посуды, соли и соды (пропорция 1:2:2). Нанесите на пятна, оставьте на 5 минут и потрите. Решётки плиты замочите в мыльной воде, а духовку прогрейте с водой и каплей моющего — жир отойдёт сам.

Пищевая сода

  • Сода — универсальный помощник. Разведите 3 ст. л. в стакане воды и протрите кухонные поверхности. Сухую соду можно посыпать прямо на жир, добавить немного уксуса и оставить на 15 минут. Эффект усилится, если сделать густую пасту и нанести её на плитку и швы зубной щёткой.

Уксус

  • Сам по себе уксус не растворяет жир, но хорошо его размягчает. Подходит для стекла, металла и кафеля. Распылите 9% раствор на пятна и оставьте на несколько минут. А если залить им апельсиновые корки и настоять пару недель — получится натуральное чистящее средство.

Растительное масло

  • Звучит странно, но масло помогает убрать… масло. Нанесите каплю рафинированного масла на бумажное полотенце, протрите жирную поверхность, затем удалите остатки тёплой мыльной водой. Метод отлично подходит для нержавеющей стали и вытяжки.

Спирт или нашатырь

  • Спирт хорошо растворяет жир. Используйте водку или медицинский спирт для плитки, столешницы и техники. А нашатырный спирт лучше применять в перчатках и маске — запах резкий, но эффект отличный.

Эти простые и доступные средства помогут справиться даже с самым упрямым кухонным жиром. Главное — подобрать способ под конкретную поверхность и не бояться экспериментировать с домашними составами. Немного усилий, и кухня снова засияет чистотой — без лишней химии и затрат.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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