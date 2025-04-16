Секрет чистой кухни: эти 5 подручных средств работают, как профсоставы

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если жир прочно въелся в шкафы, плиту или посуду — не спешите покупать сильную химию. Сначала попробуйте средства, которые легко найти дома. Вот 5 простых, но эффективных способов вернуть кухне чистоту.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Губка для уборки

Средство для посуды + сода и соль

Против старого жира отлично работает смесь средства для мытья посуды, соли и соды (пропорция 1:2:2). Нанесите на пятна, оставьте на 5 минут и потрите. Решётки плиты замочите в мыльной воде, а духовку прогрейте с водой и каплей моющего — жир отойдёт сам.

Пищевая сода

Сода — универсальный помощник. Разведите 3 ст. л. в стакане воды и протрите кухонные поверхности. Сухую соду можно посыпать прямо на жир, добавить немного уксуса и оставить на 15 минут. Эффект усилится, если сделать густую пасту и нанести её на плитку и швы зубной щёткой.

Уксус

Сам по себе уксус не растворяет жир, но хорошо его размягчает. Подходит для стекла, металла и кафеля. Распылите 9% раствор на пятна и оставьте на несколько минут. А если залить им апельсиновые корки и настоять пару недель — получится натуральное чистящее средство.

Растительное масло

Звучит странно, но масло помогает убрать… масло. Нанесите каплю рафинированного масла на бумажное полотенце, протрите жирную поверхность, затем удалите остатки тёплой мыльной водой. Метод отлично подходит для нержавеющей стали и вытяжки.

Спирт или нашатырь

Спирт хорошо растворяет жир. Используйте водку или медицинский спирт для плитки, столешницы и техники. А нашатырный спирт лучше применять в перчатках и маске — запах резкий, но эффект отличный.

Эти простые и доступные средства помогут справиться даже с самым упрямым кухонным жиром. Главное — подобрать способ под конкретную поверхность и не бояться экспериментировать с домашними составами. Немного усилий, и кухня снова засияет чистотой — без лишней химии и затрат.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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