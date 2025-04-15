Как отмыть матовую кухню и не испортить фасад: простые советы, которые действительно работают

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Матовая кухня — это стильно, но не всегда практично. На таких фасадах заметны даже легкие прикосновения, не говоря уже о жирных каплях. А неправильная уборка может оставить разводы, царапины или испортить поверхность. Разбираемся, как ухаживать за матовой мебелью грамотно и без лишних усилий.

Фото: https://www.freepik.com Кухня

Минимум воды — максимум результата

Матовая поверхность часто имеет пористую структуру. Поэтому важно:

Не мочить её сильно.

Сразу вытирать насухо.

Использовать мягкую микрофибру.

Любая лишняя влага — путь к пятнам и набуханию материалов. Особенно осторожно обращайтесь с ДСП и МДФ.

Не давайте грязи прикипеть

Лучший способ сократить время уборки — удалять пятна сразу. Жир легче всего оттирается в первые минуты, пока не засох. Свежие капли можно убрать даже сухой салфеткой.

Регулярная влажная уборка — не каприз, а необходимость. Особенно если вы часто готовите. Чистка раз в неделю (а лучше — после готовки) избавит от жирной плёнки и налёта.

Что нельзя использовать

Чтобы не испортить фасад, забудьте про:

Абразивные губки и порошки.

Средства с хлором, щелочью или высокой кислотностью.

Спирт (кроме пластика) и уксус в чистом виде.

Металлические щетки и ножи.

Если поверхность из акрила — не используйте даже меламиновую губку: она оставляет царапины.

Чем отмывать безопасно

Для бережной уборки подходят:

Хозяйственное мыло или мягкий шампунь.

Гели без абразивов.

Салфетки из микрофибры.

Тёплая вода (не кипяток).

Можно использовать капсулу для посудомойки, растворив её в воде — она хорошо справляется с жиром, не разрушая покрытие.

Для деревянных фасадов — пароочиститель. А пластиковые панели моются обычной мягкой губкой с мыльной водой.

Как всё сделать по уму

Протрите фасад сухой микрофиброй - это снимет пыль и избавит от риска царапин.

- это снимет пыль и избавит от риска царапин. Пройдитесь влажной салфеткой с каплей мыла.

Смойте остатки средства чистой влажной тканью.

Обязательно вытрите всё насухо.

Особое внимание — ручкам и краям: там больше всего скапливается грязь.

Уточнения

Кухня — мебель для кухонного помещения.



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