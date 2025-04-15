Как отмыть матовую кухню и не испортить фасад: простые советы, которые действительно работают

Матовая кухня — это стильно, но не всегда практично. На таких фасадах заметны даже легкие прикосновения, не говоря уже о жирных каплях. А неправильная уборка может оставить разводы, царапины или испортить поверхность. Разбираемся, как ухаживать за матовой мебелью грамотно и без лишних усилий.
Матовая поверхность часто имеет пористую структуру. Поэтому важно:
Любая лишняя влага — путь к пятнам и набуханию материалов. Особенно осторожно обращайтесь с ДСП и МДФ.
Лучший способ сократить время уборки — удалять пятна сразу. Жир легче всего оттирается в первые минуты, пока не засох. Свежие капли можно убрать даже сухой салфеткой.
Регулярная влажная уборка — не каприз, а необходимость. Особенно если вы часто готовите. Чистка раз в неделю (а лучше — после готовки) избавит от жирной плёнки и налёта.
Чтобы не испортить фасад, забудьте про:
Если поверхность из акрила — не используйте даже меламиновую губку: она оставляет царапины.
Для бережной уборки подходят:
Можно использовать капсулу для посудомойки, растворив её в воде — она хорошо справляется с жиром, не разрушая покрытие.
Для деревянных фасадов — пароочиститель. А пластиковые панели моются обычной мягкой губкой с мыльной водой.
Особое внимание — ручкам и краям: там больше всего скапливается грязь.
Кухня — мебель для кухонного помещения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.