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Как отмыть матовую кухню и не испортить фасад: простые советы, которые действительно работают

2:25
Недвижимость

Матовая кухня — это стильно, но не всегда практично. На таких фасадах заметны даже легкие прикосновения, не говоря уже о жирных каплях. А неправильная уборка может оставить разводы, царапины или испортить поверхность. Разбираемся, как ухаживать за матовой мебелью грамотно и без лишних усилий.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

Минимум воды — максимум результата

Матовая поверхность часто имеет пористую структуру. Поэтому важно:

  • Не мочить её сильно.
  • Сразу вытирать насухо.
  • Использовать мягкую микрофибру.

Любая лишняя влага — путь к пятнам и набуханию материалов. Особенно осторожно обращайтесь с ДСП и МДФ.

Не давайте грязи прикипеть

Лучший способ сократить время уборки — удалять пятна сразу. Жир легче всего оттирается в первые минуты, пока не засох. Свежие капли можно убрать даже сухой салфеткой.

Регулярная влажная уборка — не каприз, а необходимость. Особенно если вы часто готовите. Чистка раз в неделю (а лучше — после готовки) избавит от жирной плёнки и налёта.

Что нельзя использовать

Чтобы не испортить фасад, забудьте про:

  • Абразивные губки и порошки.
  • Средства с хлором, щелочью или высокой кислотностью.
  • Спирт (кроме пластика) и уксус в чистом виде.
  • Металлические щетки и ножи.

Если поверхность из акрила — не используйте даже меламиновую губку: она оставляет царапины.

Чем отмывать безопасно

Для бережной уборки подходят:

  • Хозяйственное мыло или мягкий шампунь.
  • Гели без абразивов.
  • Салфетки из микрофибры.
  • Тёплая вода (не кипяток).

Можно использовать капсулу для посудомойки, растворив её в воде — она хорошо справляется с жиром, не разрушая покрытие.

Для деревянных фасадов — пароочиститель. А пластиковые панели моются обычной мягкой губкой с мыльной водой.

Как всё сделать по уму

  • Протрите фасад сухой микрофиброй - это снимет пыль и избавит от риска царапин.
  • Пройдитесь влажной салфеткой с каплей мыла.
  • Смойте остатки средства чистой влажной тканью.
  • Обязательно вытрите всё насухо.

Особое внимание — ручкам и краям: там больше всего скапливается грязь.

Уточнения

Кухня — мебель для кухонного помещения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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