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Ржавчина уходит — металл остаётся: 6 проверенных способов удалить налёт без покупки дорогой химии

2:02
Недвижимость

Появилась ржавчина на инструментах, садовом ноже или старой сковородке? Не спешите бежать за кислотами и дорогими средствами. Вполне можно обойтись тем, что уже есть дома: уксусом, содой, колой и даже… картошкой.

трубы
Фото: https://commons.wikimedia.org by Paul Goyette, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трубы

Уксус — для мелочей и больших поверхностей

  • Небольшие предметы просто замочите в 9% уксусе на несколько часов, затем почистите щёткой.
  • Крупные участки - накройте тряпкой, пропитанной уксусом, и оставьте на пару часов. Потом протрите.

Механика: как соскрести ржавчину аккуратно

  • Используйте металлические губки, наждачку или даже фольгу.
  • Самый безопасный способ — скомканный лист алюминиевой фольги: удаляет налёт, не оставляя царапин.

Пищевая сода — мягко и эффективно

  • Сделайте пасту (4 части соды + 1 часть воды), нанесите на ржавчину и оставьте на 30-40 минут. Потом пройдитесь щёткой. Повторяйте, если нужно.

Лимон и соль — удар по ржавчине кислотой

  • Засыпьте ржавчину солью и залейте лимонным или лаймовым соком.
  • Оставьте на 2-3 часа, а потом протрите кожурой цитруса — удобно и бережно.
  • Альтернатива — лимонная кислота с перекисью водорода: работает, но может снять краску.

Картошка — не только гарнир

  • Разрежьте сырой клубень, посыпьте срез солью или содой и положите на ржавчину. Через пару часов потрите — налёт уйдёт. Для стойких пятен — добавьте каплю мыла и оставьте на ночь.

Кола — напиток, который чистит

  • Благодаря ортофосфорной кислоте в составе кола разъедает ржавчину за сутки. Просто замочите предметы в напитке и почистите щёткой.

После чистки обязательно вытрите металл насухо и по возможности обработайте его защитным средством — маслом, краской или воском. Так коррозия не вернётся.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. "ржа") — общий термин для определения оксидов железа.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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