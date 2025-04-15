Цены на квартиры растут, но что скрывается за этим ростом? Покупать или подождать

Ситуация на рынке недвижимости России в 2024 году приобретает кризисный характер. К 1 апреля количество сделок купли-продажи упало до рекорда за последние пять лет. Какие факторы ведут к такому снижению? И что ждет покупателей в ближайшие месяцы?

Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройка в Тюмени

Дорогая ипотека и невыгодные цены

Сложившаяся ситуация на рынке жилья связана с высокой процентной ставкой по ипотечным кредитам. Если на рынке новых квартир ставки остаются чрезмерно высокими, то на вторичном рынке все еще остаются трудности с доступностью жилья. Кроме того, застройщики, получившие льготы на строительство жилья, часто завышают цены, что делает покупку квартиры в новостройке менее привлекательной, чем приобретение готовой квартиры с отделкой и мебелью.

Константин Апрелев, почетный член Российской гильдии риэлторов, отмечает:

"Сейчас покупают плохо любую недвижимость, в том числе из-за выросших ставок по ипотечным кредитам. Особенно это касается первичного рынка. А на вторичке ситуация и вовсе топчется на месте".

Многие покупатели с льготной ипотекой вынуждены арендовать жилье, пока их новый дом не достроится.

Программа льготной ипотеки: спасение или иллюзия

С 1 апреля льготная ипотека стала доступна и для вторичного рынка, но в ограниченных регионах России, где темпы строительства низкие. Несмотря на это, существует вероятность, что программа будет востребована, ведь для семей с детьми она является хорошей антикризисной мерой. Однако, по словам Апрелева, стоит учитывать, что эффективность этой программы будет зависеть от работы банков и динамики одобрений заявок.

Первичный и вторичный рынок: кто победит

Цены на жилье в новостройках в экономически активных городах могут быть на 7-15% выше, чем на вторичном рынке. Причем, зачастую эта разница достигает 20-30%. Сложившийся стереотип о том, что квартиры на стадии строительства дешевле, постепенно теряет свою актуальность. Девелоперы, привыкшие повышать цены на свои объекты каждый квартал, оказываются в затруднительном положении. Чтобы продать жилье, им теперь придется снижать его стоимость.

Будущее: банкротства и риск для покупателей

Проблемы с продажей квартир в новостройках, высокие цены и низкий спрос могут привести к росту рисков банкротства застройщиков.

"Эти проблемы выливаются в замедление притока денежных средств в проект и рост рисков задержек строительства. В некоторых случаях может произойти даже банкротство застройщиков", — предупреждает Апрелев.

Что делать покупателям

В условиях кризиса на рынке недвижимости покупатели могут искать выгодные предложения на вторичном рынке, особенно если им не подходят условия льготной ипотеки. Тем не менее, важно помнить о рисках, связанных с долгостроем и нестабильностью финансовой ситуации застройщиков, сообщает URA.RU.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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