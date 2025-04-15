Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На всё — месяц: Украина сократила срок военной подготовки для тыловиков
Ночь ударов: серия атак ВС РФ по украинским городам вызвала резонанс на Западе
Подтянутое тело после 40: без зала, но с эффектом
Забытое чудо-растение, которое растет в вашем саду и может улучшить здоровье
Один клубень — и герань оживает: старый дачный трюк, который до сих пор работает
Бабушкин рецепт принёс $4 млн: лондонский инфлюенсер делится секретами своего бизнеса
Сердце не шутит: как остановить его старение до того, как станет поздно
Слова, от которых у нарциссов ломается самооценка — и это не шутка
Готовим булочки без дрожжей и долгих расстоек

Цены на квартиры растут, но что скрывается за этим ростом? Покупать или подождать

Недвижимость

Ситуация на рынке недвижимости России в 2024 году приобретает кризисный характер. К 1 апреля количество сделок купли-продажи упало до рекорда за последние пять лет. Какие факторы ведут к такому снижению? И что ждет покупателей в ближайшие месяцы?

Стройка в Тюмени
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройка в Тюмени

Дорогая ипотека и невыгодные цены

Сложившаяся ситуация на рынке жилья связана с высокой процентной ставкой по ипотечным кредитам. Если на рынке новых квартир ставки остаются чрезмерно высокими, то на вторичном рынке все еще остаются трудности с доступностью жилья. Кроме того, застройщики, получившие льготы на строительство жилья, часто завышают цены, что делает покупку квартиры в новостройке менее привлекательной, чем приобретение готовой квартиры с отделкой и мебелью.

Константин Апрелев, почетный член Российской гильдии риэлторов, отмечает:

"Сейчас покупают плохо любую недвижимость, в том числе из-за выросших ставок по ипотечным кредитам. Особенно это касается первичного рынка. А на вторичке ситуация и вовсе топчется на месте".

Многие покупатели с льготной ипотекой вынуждены арендовать жилье, пока их новый дом не достроится.

Программа льготной ипотеки: спасение или иллюзия

С 1 апреля льготная ипотека стала доступна и для вторичного рынка, но в ограниченных регионах России, где темпы строительства низкие. Несмотря на это, существует вероятность, что программа будет востребована, ведь для семей с детьми она является хорошей антикризисной мерой. Однако, по словам Апрелева, стоит учитывать, что эффективность этой программы будет зависеть от работы банков и динамики одобрений заявок.

Первичный и вторичный рынок: кто победит

Цены на жилье в новостройках в экономически активных городах могут быть на 7-15% выше, чем на вторичном рынке. Причем, зачастую эта разница достигает 20-30%. Сложившийся стереотип о том, что квартиры на стадии строительства дешевле, постепенно теряет свою актуальность. Девелоперы, привыкшие повышать цены на свои объекты каждый квартал, оказываются в затруднительном положении. Чтобы продать жилье, им теперь придется снижать его стоимость.

Будущее: банкротства и риск для покупателей

Проблемы с продажей квартир в новостройках, высокие цены и низкий спрос могут привести к росту рисков банкротства застройщиков.

"Эти проблемы выливаются в замедление притока денежных средств в проект и рост рисков задержек строительства. В некоторых случаях может произойти даже банкротство застройщиков", — предупреждает Апрелев.

Что делать покупателям

В условиях кризиса на рынке недвижимости покупатели могут искать выгодные предложения на вторичном рынке, особенно если им не подходят условия льготной ипотеки. Тем не менее, важно помнить о рисках, связанных с долгостроем и нестабильностью финансовой ситуации застройщиков, сообщает URA.RU.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи
Еда и рецепты
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи Аудио 
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Садоводство, цветоводство
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Туризм
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер ВС РФ начали наступление на Константиновку с целью дальнейшего продвижения на Краматорск Любовь Степушова Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Как вернуть себе энергию, когда апатия не отпускает неделями
Цены на квартиры растут, но что скрывается за этим ростом? Покупать или подождать
Бёдра в огне, пресс в тонусе: тренировка, от которой потеет даже лень
Колхозная техника СССР: кто был чемпионом по живучести
Готова ли ты к магии на даче? Эти цветы могут изменить твою жизнь за месяц
"Партнёрство создаёт стабильность": США намекают на новый формат диалога с Россией
Один укол — и ни филлеров, ни отёков: метод, который пугающе эффективен
15-летняя школьница ударила отца ножом — что довело до трагедии в Москве?
Госдума против тату-наборов для детей — что не так с этими наборами?
Ужин за 30 минут: фаршированные перцы без заморочек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.