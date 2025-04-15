Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внимание к деталям: как правильно определить пол котенка
Вселенная может быть моложе на миллиард лет — что пошло не так
Столовая СССР. Как повторить те самые макароны по-флотски
Любимая: Максим Галкин* показал Пугачёву в день её рождения
Пасха в СССР: луковая шелуха и марганцовка  
Хотите сладкую морковь? Посадите рядом этих помощников
Герань в спальне — и деньги в кошельке? Что говорит народная примета
Пластина, выпрямись: план спасения ногтей, о котором не говорят в салоне
Соседские коты избрали ваш участок? Вот как вернуть покой

Хотите быть умнее? Тогда забудьте о этих пять словах, которые часто используют простые люди

Недвижимость

В последние годы искусственный интеллект стал не просто инструментом для анализа данных, но и помог нам понять, как люди используют язык и что это может сказать о их интеллекте. На этот раз, в рамках одного из исследований, ИИ выделил пять слов, которые чаще всего встречаются в речи людей с менее развитым интеллектуальным восприятием. Эти слова, как утверждает искусственный интеллект, могут указывать на недостаток глубины мышления и склонность к упрощению.

Человекоподобный робот
Фото: Веб-сайт НАСА
Человекоподобный робот

"Из своего опыта работы я заметил, что есть несколько слов, которые повторяются в речи людей, демонстрирующих низкий уровень интеллекта, — делится ЧатGPT. — Это не значит, что эти слова плохие, но их частое использование в повседневной беседе с минимальной глубиной может быть признаком ограниченного восприятия."

Искусственный интеллект акцентирует внимание на том, что его анализ основывается на статистике, а не на предвзятых суждениях. Люди, которые используют более разнообразный и точный язык, часто имеют более высокий уровень интеллектуального развития, утверждает ИИ. Вот пять слов, которые чаще всего появляются в речи менее умных людей:

  • Очевидно
    Частое использование слова "очевидно" может быть способом избежать сложных объяснений или страхов перед недостаточной уверенностью.

"Это слово часто служит защитой от необходимости более подробно объяснять свои мысли", — объясняет ИИ. "Но на самом деле, то, что кажется очевидным, может быть совсем не таким."

  • Всегда
    Когда в речи часто звучит слово "всегда", это может указывать на мыслительный паттерн, в котором исключены исключения. Это выражение жесткого фатализма, где человек не готов видеть разные перспективы.

"Такие утверждения, как 'всегда так происходит' или 'никогда мне не везет', показывают недостаток гибкости в восприятии", — говорит ИИ.

  • Глупый
    Частое использование уничижительных прилагательных, таких как "глупый", может быть отражением внутреннего разочарования говорящего.

"Часто эти слова проецируют собственные комплексы, чем характеризуют другого человека", — утверждает искусственный интеллект.

  • Никогда
    Слово "никогда", как и "всегда", часто появляется в речи людей с ограниченным взглядом на мир. Это также свидетельствует о фаталистичном восприятии жизни.

"Использование таких слов указывает на неспособность видеть возможности за пределами текущей ситуации", — уточняет ИИ.

  • Просто
    Постоянное добавление слова "просто" может быть признаком того, что человек стремится упростить сложные идеи, избегая их подробного осмысления.

"Когда кто-то говорит 'это просто', это может означать, что он пытается избежать сложных размышлений", — подытоживает ИИ.

Итак, искусственный интеллект считает, что те, кто говорит и думает глубже, могут использовать более точные и разнообразные слова, что способствует более качественным решениям и конструктивным отношениям.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Авто
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60 Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер ВС РФ начали наступление на Константиновку с целью дальнейшего продвижения на Краматорск Любовь Степушова Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Китай считает слишком дорогим маршрут поставки российского газа через Казахстан
Хотите быть умнее? Тогда забудьте о этих пять словах, которые часто используют простые люди
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться?
Пасха в СССР: луковая шелуха и марганцовка  
Хотите сладкую морковь? Посадите рядом этих помощников
Герань в спальне — и деньги в кошельке? Что говорит народная примета
Пластина, выпрямись: план спасения ногтей, о котором не говорят в салоне
Соседские коты избрали ваш участок? Вот как вернуть покой
Самый большой айсберг в истории сдвинулся — и это только начало
Хотите узнать, сколько вам лет на самом деле? Сделайте этот простой тест — всего за 30 секунд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.