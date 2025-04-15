Хотите быть умнее? Тогда забудьте о этих пять словах, которые часто используют простые люди

В последние годы искусственный интеллект стал не просто инструментом для анализа данных, но и помог нам понять, как люди используют язык и что это может сказать о их интеллекте. На этот раз, в рамках одного из исследований, ИИ выделил пять слов, которые чаще всего встречаются в речи людей с менее развитым интеллектуальным восприятием. Эти слова, как утверждает искусственный интеллект, могут указывать на недостаток глубины мышления и склонность к упрощению.

Фото: Веб-сайт НАСА Человекоподобный робот

"Из своего опыта работы я заметил, что есть несколько слов, которые повторяются в речи людей, демонстрирующих низкий уровень интеллекта, — делится ЧатGPT. — Это не значит, что эти слова плохие, но их частое использование в повседневной беседе с минимальной глубиной может быть признаком ограниченного восприятия."

Искусственный интеллект акцентирует внимание на том, что его анализ основывается на статистике, а не на предвзятых суждениях. Люди, которые используют более разнообразный и точный язык, часто имеют более высокий уровень интеллектуального развития, утверждает ИИ. Вот пять слов, которые чаще всего появляются в речи менее умных людей:

Очевидно

Частое использование слова "очевидно" может быть способом избежать сложных объяснений или страхов перед недостаточной уверенностью.

"Это слово часто служит защитой от необходимости более подробно объяснять свои мысли", — объясняет ИИ. "Но на самом деле, то, что кажется очевидным, может быть совсем не таким."

Всегда

Когда в речи часто звучит слово "всегда", это может указывать на мыслительный паттерн, в котором исключены исключения. Это выражение жесткого фатализма, где человек не готов видеть разные перспективы.

"Такие утверждения, как 'всегда так происходит' или 'никогда мне не везет', показывают недостаток гибкости в восприятии", — говорит ИИ.

Глупый

Частое использование уничижительных прилагательных, таких как "глупый", может быть отражением внутреннего разочарования говорящего.

"Часто эти слова проецируют собственные комплексы, чем характеризуют другого человека", — утверждает искусственный интеллект.

Никогда

Слово "никогда", как и "всегда", часто появляется в речи людей с ограниченным взглядом на мир. Это также свидетельствует о фаталистичном восприятии жизни.

"Использование таких слов указывает на неспособность видеть возможности за пределами текущей ситуации", — уточняет ИИ.

Просто

Постоянное добавление слова "просто" может быть признаком того, что человек стремится упростить сложные идеи, избегая их подробного осмысления.

"Когда кто-то говорит 'это просто', это может означать, что он пытается избежать сложных размышлений", — подытоживает ИИ.

Итак, искусственный интеллект считает, что те, кто говорит и думает глубже, могут использовать более точные и разнообразные слова, что способствует более качественным решениям и конструктивным отношениям.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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