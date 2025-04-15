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Как зрительно добавить высоты комнате — советы для низких интерьеров

2:26
Недвижимость

Низкие потолки — это не приговор для интерьера. Всего несколько визуальных трюков могут "добавить" комнате высоты, не меняя ни единого сантиметра. Всё решают свет, цвет и линии. Вот как сделать пространство легче, выше и свободнее — даже без перепланировки.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Цвет и свет: магия визуального расширения

  • Один цвет для стен и потолка.
    Уберите контраст — и границы словно исчезают. Особенно хорошо работают светлые холодные оттенки: они визуально "удаляют" потолок, создавая ощущение простора.

  • Потолочный плинтус в тон стен.
    Чем меньше резких переходов — тем выше кажется помещение. Плинтус, сливающийся с фоном, не делит вертикаль пополам.

  • Тонкая контрастная линия вдоль потолка.
    Даже узкая полоса по периметру заставляет взгляд скользить вверх, акцентируя высоту.

  • Мягкая подсветка.
    Светильники вдоль стен или скрытая лента по периметру размывают углы и визуально "поднимают" потолок.

Мебель и конструкции: максимум вертикали

  • Двери до самого потолка.
    Потайные петли и отсутствие обрамления создают эффект непрерывной стены, "вытягивая" пространство.

  • Встроенные шкафы от пола до потолка.
    Гладкие фасады без ручек сливаются со стенами и не дробят помещение. Это особенно важно в небольших комнатах.

  • Отказ от напольных плинтусов.
    Чистый угол между стеной и полом работает на вертикаль. Чем меньше горизонтальных линий — тем выше кажется комната.

Текстиль и декор: вертикальные акценты

  • Карнизы под потолком.
    Шторы, которые начинаются от самого верха и касаются пола, визуально вытягивают стены.

  • Вертикальные принты и узоры.
    Обои с полосками, геометрией или растениями, тянущимися вверх, направляют взгляд строго по вертикали.

  • Глянцевые панели или зеркала.
    Отражения усиливают эффект глубины и высоты, особенно если панели размещены на всю стену от пола до потолка.

Интерьер с низкими потолками может "дышать". Главное — убрать резкие переходы, добавить света и использовать вертикали. Даже один приём способен изменить восприятие пространства.

Уточнения

Потоло́к - нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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