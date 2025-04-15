Как зрительно добавить высоты комнате — советы для низких интерьеров

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Низкие потолки — это не приговор для интерьера. Всего несколько визуальных трюков могут "добавить" комнате высоты, не меняя ни единого сантиметра. Всё решают свет, цвет и линии. Вот как сделать пространство легче, выше и свободнее — даже без перепланировки.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

Цвет и свет: магия визуального расширения

Один цвет для стен и потолка.

Уберите контраст — и границы словно исчезают. Особенно хорошо работают светлые холодные оттенки: они визуально "удаляют" потолок, создавая ощущение простора.

Потолочный плинтус в тон стен.

Чем меньше резких переходов — тем выше кажется помещение. Плинтус, сливающийся с фоном, не делит вертикаль пополам.

Тонкая контрастная линия вдоль потолка.

Даже узкая полоса по периметру заставляет взгляд скользить вверх, акцентируя высоту.

Мягкая подсветка.

Светильники вдоль стен или скрытая лента по периметру размывают углы и визуально "поднимают" потолок.

Мебель и конструкции: максимум вертикали

Двери до самого потолка.

Потайные петли и отсутствие обрамления создают эффект непрерывной стены, "вытягивая" пространство.

Встроенные шкафы от пола до потолка.

Гладкие фасады без ручек сливаются со стенами и не дробят помещение. Это особенно важно в небольших комнатах.

Отказ от напольных плинтусов.

Чистый угол между стеной и полом работает на вертикаль. Чем меньше горизонтальных линий — тем выше кажется комната.

Текстиль и декор: вертикальные акценты

Карнизы под потолком.

Шторы, которые начинаются от самого верха и касаются пола, визуально вытягивают стены.

Вертикальные принты и узоры.

Обои с полосками, геометрией или растениями, тянущимися вверх, направляют взгляд строго по вертикали.

Глянцевые панели или зеркала.

Отражения усиливают эффект глубины и высоты, особенно если панели размещены на всю стену от пола до потолка.

Интерьер с низкими потолками может "дышать". Главное — убрать резкие переходы, добавить света и использовать вертикали. Даже один приём способен изменить восприятие пространства.

Уточнения

Потоло́к - нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху.



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