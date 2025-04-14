Сдавать квартиру нужно с умом: вот как неправильные действия могут привести к тюрьме

Арендодатель может сесть в тюрьму за нелегальную сдачу жилья. Если наймодатель получает деньги, но не платит налоги, и об этом узнает ФНС, ему грозит не только уплата полной суммы, но и штраф за непредставление декларации и пени. Об этом рассказала юрист Анастасия Билялова.
Также собственник жилья должен будет заплатить штраф в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога. Если сумма за 3 года превысит 2,7 млн руб., предусматривается уже уголовная ответственность. За это могут даже посадить в тюрьму на срок до 1-го года, пишет KP. RU.
Если же неуплата совершена в особо крупном размере, то есть сумма за 3 года составит 13,5 млн рублей, она наказывается штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительными работами до 3-х лет или лишением свободы на тот же срок.
Нужно уплачивать налог с дохода, чтобы не возникло проблем. Он составляет 13 процентов годовых, а за все, что свыше 5 млн руб. за год, — 15 процентов.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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