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Прощай, желтизна на окнах: гениальный и безопасный раствор, который стоит копейки

1:15
Недвижимость

Чистка оконных рам не обязательно должна быть сложной или дорогой задачей. В особенности для пластиковых рам, которые часто имеют тенденцию желтеть со временем. Пожелтение обычно происходит из-за воздействия солнечных лучей, пыли, сигаретного дыма или жирных отложений, которые скапливаются на поверхности и влага только усугубляет ситуацию.

Мытьё окон
Фото: Freepik
Мытьё окон

Однако можно легко вернуть белоснежный вид рамам с помощью простого и безопасного раствора из пищевой соды и теплой воды.

Для этого нужно всего лишь смешать 6 столовых ложек соды с полулитром теплой воды, тщательно размешать до полного растворения и смочить в этом растворе мягкую тряпочку или губку. Далее аккуратно протрите рамки. Чтобы избежать разводов, важно после чистки промыть поверхности чистой водой и высушить их с помощью бумажного полотенца или сухой ткани.

Это средство не только эффективно, но и безопасно, так как не повреждает пластиковые поверхности, в отличие от многих химических чистящих средств.

Регулярная чистка таким способом поможет вам поддерживать окна в идеальном состоянии и избежать использования агрессивных химикатов.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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