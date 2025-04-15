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Забудьте о паркете: эти 4 материала для пола выглядят шикарно, но стоят копейки

Недвижимость

Тренды в дизайне интерьеров постоянно меняются, и сегодня на смену классическому паркету всё чаще приходят более практичные и доступные материалы, которые при этом не уступают в эстетике. Если вы хотите освежить пространство или подобрать напольное покрытие, которое будет выглядеть стильно, но не потребует особого ухода и значительных вложений — хорошая новость: альтернатив более чем достаточно.

Линолеум
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Линолеум

Паркет долгое время считался эталоном уюта и элегантности. Он действительно универсален, красиво стареет и подходит к разным стилям интерьера — от скандинавского до классического. Однако его высокая стоимость и чувствительность к влаге делают его не самым практичным решением для активных семей, кухонь или ванных комнат. Именно поэтому на смену ему приходят новые, не менее привлекательные, но более износостойкие материалы.

Ламинат — один из самых популярных вариантов

Он имитирует дерево настолько реалистично, что иногда отличить его от паркета можно только на ощупь. Его легко монтировать, он устойчив к износу и имеет широкий выбор дизайнов — от светлого дуба до тёмного ореха. Единственное "но": ламинат не любит влажность, так что в ванной или на кухне лучше использовать другие решения.

Микроцемент — идеален для тех, кто любит минимализм

Он придаёт полу современный и слегка "сырой" вид, отлично сочетается с металлом, стеклом и деревом. При этом материал прочный и его можно наносить даже поверх старого покрытия — идеальное решение для быстрой реновации.

Керамическая плитка под дерево — находка 

Современные технологии позволяют создавать плитку, которую практически невозможно отличить от натурального дерева, особенно при укладке "ёлочкой" или вразбежку. Она легко моется, подходит как для кухни, так и для ванных комнат, террас или балконов.

Виниловое покрытие (ПВХ) — ещё один тренд, набирающий популярность.

Оно состоит из нескольких слоёв, устойчиво к влаге, механическим повреждениям и отлично подходит для любого помещения, включая те, где часто проливается вода. При этом винил бывает как клеевым, так и замковым, так что выбрать можно в зависимости от задач и бюджета.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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