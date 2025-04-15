Забудьте о паркете: эти 4 материала для пола выглядят шикарно, но стоят копейки

Тренды в дизайне интерьеров постоянно меняются, и сегодня на смену классическому паркету всё чаще приходят более практичные и доступные материалы, которые при этом не уступают в эстетике. Если вы хотите освежить пространство или подобрать напольное покрытие, которое будет выглядеть стильно, но не потребует особого ухода и значительных вложений — хорошая новость: альтернатив более чем достаточно.
Паркет долгое время считался эталоном уюта и элегантности. Он действительно универсален, красиво стареет и подходит к разным стилям интерьера — от скандинавского до классического. Однако его высокая стоимость и чувствительность к влаге делают его не самым практичным решением для активных семей, кухонь или ванных комнат. Именно поэтому на смену ему приходят новые, не менее привлекательные, но более износостойкие материалы.
Он имитирует дерево настолько реалистично, что иногда отличить его от паркета можно только на ощупь. Его легко монтировать, он устойчив к износу и имеет широкий выбор дизайнов — от светлого дуба до тёмного ореха. Единственное "но": ламинат не любит влажность, так что в ванной или на кухне лучше использовать другие решения.
Он придаёт полу современный и слегка "сырой" вид, отлично сочетается с металлом, стеклом и деревом. При этом материал прочный и его можно наносить даже поверх старого покрытия — идеальное решение для быстрой реновации.
Современные технологии позволяют создавать плитку, которую практически невозможно отличить от натурального дерева, особенно при укладке "ёлочкой" или вразбежку. Она легко моется, подходит как для кухни, так и для ванных комнат, террас или балконов.
Оно состоит из нескольких слоёв, устойчиво к влаге, механическим повреждениям и отлично подходит для любого помещения, включая те, где часто проливается вода. При этом винил бывает как клеевым, так и замковым, так что выбрать можно в зависимости от задач и бюджета.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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