Как вернуть шторам белизну без агрессивной химии: простые домашние способы

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шторы в доме — это не просто декоративный элемент, а полноценная часть интерьера, которая влияет на уют, освещение и атмосферу. Они придают комнате завершённый вид, помогают регулировать свет, сохраняют тепло зимой и прохладу летом, а ещё - защищают личное пространство.

Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Прозрачные льняные шторы

Но, как и любой текстиль, со временем шторы накапливают пыль, впитывают запахи и теряют свой первоначальный цвет. И если хочется вернуть им свежесть и белизну, совсем не обязательно использовать агрессивный отбеливатель. Есть более мягкие и безопасные способы.

Стирать шторы стоит регулярно — особенно если окна выходят на улицу, рядом готовится еда или в доме есть животные. Со временем ткань может не только стать тусклой, но и начать источать неприятный запах, который постепенно распространяется по всей комнате. Если вы не хотите, чтобы ваши красивые шторы выглядели уныло и серо, стоит взять на заметку натуральные средства, которые легко найдутся в любом доме.

Самый простой способ — замочить шторы в тёплой воде с добавлением марсельского мыла. Этот мягкий натуральный продукт отлично справляется с грязью, освежает и деликатно ухаживает за тканью. Для усиления эффекта можно добавить пару ложек пищевой соды — она не только осветлит ткань, но и устранит неприятные запахи. После 2-3 часов замачивания шторы можно аккуратно прополоскать вручную или в стиральной машине на щадящем режиме и без интенсивного отжима.

Ещё один способ — использовать тандем пищевой соды и уксуса. Это настоящее спасение для застиранных и пожелтевших тканей. Наполните таз горячей водой, добавьте стакан уксуса и оставьте шторы замачиваться на час. После этого можно прополоскать их в стиральной машине, а затем снова замочить — уже в растворе с содой. Такая двухэтапная процедура помогает глубоко очистить ткань, восстановить её цвет и удалить стойкие запахи.

Важно: перед стиркой обязательно удалите с ткани пыль. Это можно сделать с помощью щётки или пылесоса с насадкой для деликатных поверхностей. А после стирки — не выкручивайте шторы слишком сильно. Лучше дать им стечь и сразу повесить на карниз, чтобы они высохли без заломов и лишней глажки.

Уточнения

Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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