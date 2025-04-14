Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Много белка, мало смысла: чем опасны модные протеиновые продукты
Размножение гортензии: секреты успешного черенкования
Живёт, мурлычет, заражает: что скрывает здоровая на вид кошка
В бронзовом веке написали первую в истории жалобу
Пасха больше не будет прежней: готовим куличи с потрясающими начинками, о которых вы и не мечтали
Штраф — 5000, ущерб — 200 тысяч: как вернуть деньги, если у виновника ДТП нет ОСАГО
Эти три зоны молча выдают твой возраст — и ты точно про них забываешь
Хотите блестящие волосы без укладки и дорогостоящих средств? Лайфхак, о котором молчат стилисты
Сверхпроводимость под микроскопом: муаровые материалы открывают новые горизонты изучения

Как вернуть шторам белизну без агрессивной химии: простые домашние способы

2:28
Недвижимость

Шторы в доме — это не просто декоративный элемент, а полноценная часть интерьера, которая влияет на уют, освещение и атмосферу. Они придают комнате завершённый вид, помогают регулировать свет, сохраняют тепло зимой и прохладу летом, а ещё - защищают личное пространство.

Прозрачные льняные шторы
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Прозрачные льняные шторы

Но, как и любой текстиль, со временем шторы накапливают пыль, впитывают запахи и теряют свой первоначальный цвет. И если хочется вернуть им свежесть и белизну, совсем не обязательно использовать агрессивный отбеливатель. Есть более мягкие и безопасные способы.

Стирать шторы стоит регулярно — особенно если окна выходят на улицу, рядом готовится еда или в доме есть животные. Со временем ткань может не только стать тусклой, но и начать источать неприятный запах, который постепенно распространяется по всей комнате. Если вы не хотите, чтобы ваши красивые шторы выглядели уныло и серо, стоит взять на заметку натуральные средства, которые легко найдутся в любом доме.

Самый простой способ — замочить шторы в тёплой воде с добавлением марсельского мыла. Этот мягкий натуральный продукт отлично справляется с грязью, освежает и деликатно ухаживает за тканью. Для усиления эффекта можно добавить пару ложек пищевой соды — она не только осветлит ткань, но и устранит неприятные запахи. После 2-3 часов замачивания шторы можно аккуратно прополоскать вручную или в стиральной машине на щадящем режиме и без интенсивного отжима.

Ещё один способ — использовать тандем пищевой соды и уксуса. Это настоящее спасение для застиранных и пожелтевших тканей. Наполните таз горячей водой, добавьте стакан уксуса и оставьте шторы замачиваться на час. После этого можно прополоскать их в стиральной машине, а затем снова замочить — уже в растворе с содой. Такая двухэтапная процедура помогает глубоко очистить ткань, восстановить её цвет и удалить стойкие запахи.

Важно: перед стиркой обязательно удалите с ткани пыль. Это можно сделать с помощью щётки или пылесоса с насадкой для деликатных поверхностей. А после стирки — не выкручивайте шторы слишком сильно. Лучше дать им стечь и сразу повесить на карниз, чтобы они высохли без заломов и лишней глажки.

Уточнения

Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Садоводство, цветоводство
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Последние материалы
Размножение гортензии: секреты успешного черенкования
Живёт, мурлычет, заражает: что скрывает здоровая на вид кошка
Как вернуть шторам белизну без агрессивной химии: простые домашние способы
В бронзовом веке написали первую в истории жалобу
Пасха больше не будет прежней: готовим куличи с потрясающими начинками, о которых вы и не мечтали
Штраф — 5000, ущерб — 200 тысяч: как вернуть деньги, если у виновника ДТП нет ОСАГО
Эти три зоны молча выдают твой возраст — и ты точно про них забываешь
Хотите блестящие волосы без укладки и дорогостоящих средств? Лайфхак, о котором молчат стилисты
Сверхпроводимость под микроскопом: муаровые материалы открывают новые горизонты изучения
Просто климат не позволяет! Какие продукты Россия активно завозит из 5 стран
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.