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Домашние лайфхаки: как удалить даже самые стойкие пятна со скатерти

1:34
Недвижимость

Испачканная скатерть после праздника может доставить немало хлопот. Но не стоит отчаиваться — есть простые и эффективные способы удалить даже самые стойкие пятна без использования дорогих средств и химчистки.

Прием пищи
Фото: unsplash.com by Дэн Голд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прием пищи

Инструкция по удалению свежих пятен:

  1. Приготовьте смесь: смешайте 2 столовые ложки пищевой соды, 1 столовую ложку средства для мытья посуды и 1 столовую ложку воды. Если смесь слишком густая, добавьте еще воды.
  2. Нанесите на пятна: с помощью губки равномерно распределите пасту по загрязненным участкам скатерти.
  3. Постирайте: загрузите скатерть в стиральную машину и постирайте как обычно.

Инструкция по удалению застарелых пятен:

  1. Приготовьте смесь: возьмите 1 столовую ложку средства для мытья посуды, 2 столовые ложки соды и 3-4 столовые ложки перекиси водорода.
  2. Нанесите смесь: равномерно распределите полученную пасту по загрязненным местам.
  3. Оставьте на 15 минут: дайте смеси время подействовать.
  4. Постирайте: постирайте скатерть в стиральной машине обычным способом.
  5. Повторите при необходимости: если пятна остались, повторите процедуру до их полного удаления.

Следуя этим шагам, вы сможете легко и быстро вернуть скатерти первоначальный вид, не тратя деньги на профессиональную химчистку или дорогостоящие средства. Домашние рецепты помогут вам сэкономить время и деньги, а также бережно отнестись к любимой посуде!

Уточнения

Скатерть (диал столешник; др.-слав. *дъскатьрть предположительно из двух частей: дъска (стол) и «търть» (вытертое, чистое), то есть буквально «чистый стол») — предмет столового белья, специальное изделие (обычно текстильное или вязаное), которым накрывают стол.

Пятно — место или область, выделяющиеся по цвету от остальной поверхности, либо запачканное, измазанное чем-нибудь место. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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