Не выбрасывайте цедру лимона — вот как использовать её с пользой

Лимоны — не просто любимые цитрусовые. Они давно и прочно поселились на наших кухнях. Добавить в чай, сбрызнуть рыбу, очистить микроволновку — казалось бы, классика. Но если вы выбрасываете цедру, когда плод уже использован, знайте — вы теряете настоящий клад.
Цедра лимона отлично работает как натуральный дезодорант. Немного сока — и подмышки надолго останутся свежими. Его антибактериальные свойства действительно впечатляют.
А если пятки стали сухими и грубыми — разрежьте лимон и приложите к ним: эффект вас удивит.
Скраб из сахара и лимона помогает бережно отшелушить кожу рук и лица. А цедра спасает ногти от желтизны — просто потрите ей ногтевую пластину.
Цедру лимона можно класть на подоконники, рядом с дверями или вентиляцией. Её аромат — не резкий, но достаточно насыщенный, чтобы отпугивать мух и других "непрошеных гостей".
А если хотите усилить эффект — поставьте рядом бутылку с уксусом и жидким мылом. Мухи привлечутся запахом и уже не выберутся наружу.
Оставьте немного лимонной кожуры в холодильнике — и неприятные запахи исчезнут. В микроволновке лимон творит настоящие чудеса: просто подогрейте в ней миску с горячей водой и цедрой, чтобы пар растворил грязь.
А если у вас посудомоечная машина — бросьте в неё кусочек цедры. Это не только освежит технику, но и придаст посуде приятный аромат.
Лимонная цедра в компосте — настоящая супердобавка. Она обогащает почву и помогает растениям расти крепкими и здоровыми. А садовые инструменты?
Просто протрите их цедрой — это поможет удалить ржавчину и сохранить остроту ножниц и лопат.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
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