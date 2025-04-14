Цены растут, мошенники активны: когда бронировать коттедж на майские и что проверять, чтобы не пожалеть

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До майских праздников осталось не так много времени, а бронирание загородных домов уже набрало обороты. В 2025 году россиян ждут два длинных уикенда — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, и самые привлекательные варианты коттеджей в Подмосковье уже постепенно исчезают.

Фото: m.estav.cz is licensed under Public Domain аренда на майские праздники

Майские коттеджи: как не переплатить и не попасться на уловки

Как сообщает Москва 24, бронирование начинается сразу после новогодних праздников, и к середине апреля выбирать придётся из оставшегося — не факт, что дешёвого.

Самые популярные дома — в 30-50 км от города, но всё больше людей смотрят в сторону соседних регионов, где и цены ниже, и выбор ещё есть.

"Уже к середине апреля все интересные лоты будут разобраны, придётся выбирать из того, что осталось. И не факт, что эти предложения, менее интересные, будут дешевле", — говорит риелтор Наталия Перескокова.

Суточная аренда уютного коттеджа с баней начинается от 18-20 тысяч рублей, а варианты с дизайнерским ремонтом легко выходят за 25 тысяч в сутки. Есть и дешёвые дома за 5-7 тысяч, но это либо скромные дачи, либо обман.

"Если мы говорим о коттедже со свежим евроремонтом и сауной или баней, то его стоимость сейчас начинается от 18-20 тысяч рублей в сутки. При этом верхнего предела стоимости нет", — отмечает эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

Для семейного отдыха лучше выбрать спокойные трассы — Можайское, Минское или Новорижское шоссе. А вот шумным компаниям в современных посёлках лучше не появляться: соседи быстро вызывают полицию.

"Там люди живут постоянно… В случае какого-то шумного увеселительного мероприятия почти всегда приезжает полиция", — предостерегает Бендриков.

Как немного сэкономить:

бронируйте заранее — больше шансов и ниже цена;

не соглашайтесь на высокий залог — его сложно вернуть;

не стесняйтесь торговаться — скидки в 1-3 тысячи в сутки вполне реальны.

Всегда проверяйте документы: удостоверение личности владельца, выписку из ЕГРН и, при необходимости, доверенность.

"Зачастую мошенничество состоит в том, что помещения сдают люди, которые не являются их собственниками", — подчёркивает юрист Светлана Мухина.

И главное — избегайте переводов без договора. Иначе в случае мошенничества вернуть деньги будет почти невозможно.

Уточнения

Котте́дж (от англ. cottage) — индивидуальный городской или сельский малоэтажный (обычно двухэтажный) жилой дом с небольшим участком прилегающей земли для постоянного или временного проживания одной семьи.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником.



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