Холод и плесень вместо экономии: какая ошибка с бойлером бьёт по кошельку

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

У вас дома установлен бойлер, который греет воду и используется для отопления? Тогда, возможно, вы задавались вопросом: стоит ли выключать его на ночь ради экономии? Ведь если вы уже укутались в одеяло, а в доме тепло, может показаться логичным дать бойлеру отдохнуть. Но на деле всё не так однозначно.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водонагреватель

Что кажется логичным — и что происходит на самом деле

На первый взгляд всё просто: если вы не используете горячую воду ночью, а дом хорошо утеплён, зачем гонять бойлер? Особенно летом — тогда и вовсе можно обойтись без него. Но зимой ситуация меняется: температура падает, и отопление становится необходимостью. А если бойлер отключён, он может всё равно включаться по таймеру или термостату, чтобы поддерживать тепло — даже если вы об этом не догадываетесь.

Экономия — есть ли она вообще?

Выключение бойлера действительно может сэкономить немного газа — но ключевое слово здесь "немного". Если дом хорошо утеплён, с окнами с тройным остеклением и герметичными дверями, он не успеет остыть за ночь. В таком случае отключение бойлера может иметь смысл.

Но если изоляция слабая, дом быстро остынет, температура может упасть ниже 10 °C. Тогда уже придётся прогревать не только воздух, но и стены. А это требует гораздо больше энергии — и денег. Вдобавок холодные стены могут "поймать" влагу, что приведёт к плесени и другим проблемам. В самых суровых условиях может даже замёрзнуть водопровод.

Таймер и термостат — вот ваше решение

Современные бойлеры, как правило, оснащены таймерами. Это позволяет вам не выключать прибор полностью, а просто задать разумный график. Например, можно установить выключение в 23:00 и включение в 05:00 — бойлер отдохнёт, а вы проснётесь в тёплом доме.

Также стоит настроить термостат на пониженную температуру в ночное время — например, 12-14 °C. Это снизит расходы, но при этом не даст температуре опуститься до критических значений и обезопасит трубы от замерзания.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.