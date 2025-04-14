От посудомойки до wi-fi: 5 женских изобретений, которые изменили мир

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На протяжении всей истории многие выдающиеся женщины-изобретатели внесли свой вклад в то, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной, безопасной и эффективной.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посудомоечная машина

Познакомьтесь с пятью удивительными изобретениями, без которых сложно представить современный мир.

Аквариум — Жанна Вильпре-Пауэр

Жанна Вильпре-Пауэр стала одной из пионеров науки XIX века — женщиной, которая подошла к изучению природы с пытливостью и страстью к экспериментам, опередив своё время. Начав свой путь из маленькой французской деревушки, она работала швеей в Париже, затем познакомилась с состоятельным англичанином, когда шила платье для княжеской свадьбы. После свадьбы пара переехала на Сицилию, где Жанна увлеклась морской фауной.

Она наблюдала за моллюсками и головоногими не только с восхищением, но и с научным интересом — обучалась самостоятельно, проводила опыты. Чтобы изучать морских животных в домашних условиях, в 1832 году она создала первый в мире аквариум для научных целей. Это новшество позволило ей доказать, что аргонавт арго самостоятельно строит свою раковину, а не занимает чужую, как считалось ранее.

Несмотря на то, что большинство её работ было утрачено при кораблекрушении, её вклад в науку оставил глубокий след. Сегодня имя Жанны Вильпре-Пауэр заняло заслуженное место в истории — её изобретательность подарила науке аквариум как исследовательский инструмент.

Wi-Fi — Хеди Ламарр

Голливудская звезда Хеди Ламарр была не только актрисой, но и изобретателем. В 1941 году она совместно с композитором Джорджем Антейлом запатентовала технологию скачкообразной перестройки частоты, предназначенную для защиты радиосвязи управления торпедами.

Хотя в военных целях изобретение использовали не сразу, со временем оно стало базой для технологий Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Ламарр не получила должного признания при жизни, но в 2014 году была посмертно введена в Зал славы американских изобретателей, а её день рождения, 9 ноября, стал Днём изобретателя в Европе.

Посудомоечная машина — Жозефина Кокрейн

Если вы когда-либо были благодарны за то, что не нужно мыть посуду вручную, поблагодарите Жозефину Кокрейн. В конце XIX века она вела активную светскую жизнь, но однажды обнаружила, что её драгоценный фарфор постоянно повреждается после мытья. Сначала она винила слуг, но, изучив проблему, поняла: причина в самом процессе ручной мойки.

После смерти мужа и под давлением долгов она взялась за реализацию своей идеи. Несмотря на скептицизм со стороны мужчин-инженеров и инвесторов, Жозефина не сдавалась. В 1886 году она запатентовала машину, использующую давление воды — принципиально новый подход. Её изобретение заинтересовало сначала отели и рестораны, а затем стало массовым.

Успех на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году открыл Кокрейн путь к бизнесу, а посудомоечная машина стала незаменимой частью кухни в XX веке.

Компьютерная связь — Грейс Хоппер

Грейс Хоппер — одна из самых влиятельных фигур в истории вычислительной техники. Контр-адмирал ВМС США, она участвовала в разработке первых компьютеров в Гарварде во время Второй мировой войны и стремилась сделать их более доступными для обычных пользователей.

Её ключевое достижение — участие в создании языка программирования COBOL, одного из первых, ориентированных на повседневный язык, а не машинный код. Благодаря этому компьютеры стали гораздо более понятными для бизнес-пользователей.

Хоппер была удостоена множества наград, включая Национальную медаль в области технологий. Её именем назван военный корабль USS Hopper, а её наследие вдохновляет разработчиков и по сей день.

Солнечная энергия — Мария Телькес

Венгерско-американский физик Мария Телькес стала пионером в области солнечной энергетики. Получив докторскую степень по физике и химии, она переехала в США и посвятила себя разработке технологий преобразования солнечного света в энергию.

В Массачусетском технологическом институте она построила первый дом, полностью работающий на солнечной энергии, и изобрела метод хранения солнечного тепла. Её инновации принесли ей признание и награды, включая упоминание в списке 11 самых успешных американок по версии The New York Times в 1934 году.

Её имя вписано в Зал славы изобретателей, а её работы и сегодня вдохновляют ученых, работающих над устойчивыми и возобновляемыми источниками энергии.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.



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