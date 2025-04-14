5 неожиданных применений кислородного отбеливателя — вы точно не пробовали все

Знаете ли вы, что один универсальный порошок может заменить полку с чистящими средствами? Кислородный отбеливатель не только спасает одежду от пятен, но и нейтрализует запахи, дезинфицирует поверхности и даже прочищает трубы. Главное — правильно им пользоваться.
В отличие от привычного хлорного, кислородный отбеливатель безопаснее и мягче. Он не разрушает ткань, не обесцвечивает рисунок и не вредит коже. Всё дело в активных компонентах — перкарбонате или перборате натрия. При растворении в воде они выделяют кислород, который вытесняет грязь и микробы.
Форма выпуска — порошок или жидкость. Порошок экономичнее, но требует предварительного растворения. Жидкая форма удобна для быстрой уборки.
Средство справляется с:
Но важно помнить: отбеливатель не подходит для кожи, замши, шерсти, шелка и металлов вроде меди и алюминия. Перед использованием — обязательно тест на незаметном участке!
Работайте в перчатках, держите средство подальше от детей, избегайте попадания в глаза. Даже у самого экологичного средства есть свои правила.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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