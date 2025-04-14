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5 неожиданных применений кислородного отбеливателя — вы точно не пробовали все

2:25
Недвижимость

Знаете ли вы, что один универсальный порошок может заменить полку с чистящими средствами? Кислородный отбеливатель не только спасает одежду от пятен, но и нейтрализует запахи, дезинфицирует поверхности и даже прочищает трубы. Главное — правильно им пользоваться.

порошок
Фото: Freepik by Designed by Freepik
порошок

Что делает кислородный отбеливатель таким эффективным

В отличие от привычного хлорного, кислородный отбеливатель безопаснее и мягче. Он не разрушает ткань, не обесцвечивает рисунок и не вредит коже. Всё дело в активных компонентах — перкарбонате или перборате натрия. При растворении в воде они выделяют кислород, который вытесняет грязь и микробы.

Форма выпуска — порошок или жидкость. Порошок экономичнее, но требует предварительного растворения. Жидкая форма удобна для быстрой уборки.

Где использовать — и где не стоит

Средство справляется с:

  • Пятнами на одежде, обивке, коврах и обуви.
  • Запахами в холодильнике и мусорных баках.
  • Загрязнением плитки, столешниц и садовой мебели.
  • Дезинфекцией инструментов.
  • Засорами в трубах.

Но важно помнить: отбеливатель не подходит для кожи, замши, шерсти, шелка и металлов вроде меди и алюминия. Перед использованием — обязательно тест на незаметном участке!

Как использовать без вреда

При ручной стирке

  • Разведите 1-5 ст. л. порошка в 10 л тёплой воды. Замочите вещи на 40-60 минут, затем постирайте.

В машинке

  • Добавьте 1 ст. л. в основной отсек. Для предварительной стирки — 2-4 ложки в отсек (I). Температура — тёплая или горячая.

Для замачивания

  • Растворите 1-2 ст. л. на литр воды, оставьте вещи на час или ночь. Потом — обычная стирка.

Для точечного выведения пятен

  • Сделайте пасту из отбеливателя и тёплой воды, нанесите на пятно. Через несколько минут — смойте и постирайте.

Не забывайте о безопасности

Работайте в перчатках, держите средство подальше от детей, избегайте попадания в глаза. Даже у самого экологичного средства есть свои правила.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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