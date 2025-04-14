10 идей, чтобы квартира заиграла по-новому — без строителей и бюджета

2:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите обновить квартиру без дорогостоящего ремонта? Иногда всё, что нужно — это свежий взгляд, немного фантазии и пару правильных шагов. Мы собрали десять простых и бюджетных идей, которые легко воплотить своими руками.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кухня

Избавьтесь от визуального хлама

Красивая мебель не спасёт, если везде — пестрые кружки, устаревший декор и десятки мелочей на виду. Уберите всё лишнее, спрячьте в закрытые шкафы, оставьте только то, что радует глаз.

Освежите декор

Интерьер можно "освежить" без ремонта. Новый плед, пара подушек, растения и постеры — и пространство оживает. Особенно круто смотрятся элементы из дерева, льна, ротанга — даже если они недорогие.

Бабушкина мебель — в дело

Не торопитесь выносить старый комод. Он может стать стильным акцентом. Перекрасьте его, замените ручки или отреставрируйте. С белыми стенами такие вещи смотрятся особенно свежо.

Перекрасьте встроенную мебель

Старая кухня? Покрасьте фасады акрилом или меловой краской, замените ручки — и получится новая мебель. Только плитку трогать не стоит: краска на ней быстро сойдёт.

Переосмыслите освещение

Свет способен преобразить любую комнату. Установите трековую систему, светильник на штанге или подсветку под шкафами — даже бюджетные варианты творят чудеса.

Не выравнивайте стены

Да, неровные стены — это тоже тренд. Фактурная штукатурка и матовая краска создают эффект ручной работы и уютного "джапанди". А заодно экономят бюджет.

Оставьте кусок кирпича или бетона

Не прячьте всё под гипсокартон. Один "голый" фрагмент стены из бетона или кирпича создаёт вау-эффект — особенно в лофтовых интерьерах.

Добавьте неожиданный цвет

Иногда одна стена, покрашенная в оливковый, тёпло-бежевый или пыльно-жёлтый, способна задать настроение всей комнате.

Украсьте стены постерами

Замените дорогой декор крупными постерами или фотографиями. Распечатайте их в типографии, оформите в рамку — и получите интерьер уровня модного шоурума.

Обновите фурнитуру

Новые ручки, ножки, крючки — мелочь, но как преображает. Часто достаточно пары деталей, чтобы всё заиграло по-новому.

Как видите, чтобы преобразить своё пространство, не нужно тратить состояние. Достаточно пары нестандартных решений, капли вдохновения и желания сделать лучше. Даже простые шаги — новые ручки, яркий цвет на стене или плед на диване — способны полностью изменить атмосферу в доме. Главное — начать.

Уточнения

Деко́р - в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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