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Не трогай эту стену: где проходит грань между косметикой и перепланировкой

2:56
Недвижимость

"А давайте снесём эту стену, ванну — сюда, кухню — туда?" — если вы хоть раз слышали или сами произносили такую фразу, знайте: дальше начинается не фантазия, а строгая реальность строительных норм. Потому что перепланировка — это не просто "передвину мебель", а целый набор правил, за нарушение которых можно серьёзно попасть.

Незаконная перепланировка
Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Незаконная перепланировка

Разбираемся, что делать можно, что только с разрешения, а за что могут и оштрафовать.

Что считается перепланировкой

Покрасили стены, сменили плитку — это косметика, и она разрешена. Но если:

  • Снесли или поставили стену.
  • Перенесли проём или дверь.
  • Изменили расположение ванной, кухни или газовой плиты.
  • Залезли в вентиляцию, отопление, проводку.

Вы уже в зоне ответственности. А значит, потребуется официальное согласование.

Что точно нужно утверждать

  • Работы с фасадом — расширения, балконы, изменение внешнего вида.
  • Несущие конструкции — даже "тонкие" стены нужно проверять.
  • Газовые трубы и плиты — любое вмешательство только под надзором.
  • Перенос кухни или санузла, особенно над жилыми комнатами соседей.

Все эти работы требуют согласования в БТИ или МФЦ. Без этого проект будет считаться незаконным.

Что можно делать без бумажной волокиты

  • Красить, клеить, менять ламинат.
  • Ставить шкафы, перегородки (если не несущие).
  • Менять технику на ту же — унитаз на унитаз, раковину на раковину.
  • Переставлять электроплиту, если нет газа.
  • Устанавливать кондиционеры, антенны.
  • Зонировать мебелью, шторами.

А вот чего делать НЕЛЬЗЯ совсем

  • Выносить батареи на балкон.
  • Штробить или усиливать несущие стены.
  • Делать проёмы в стенах-пилонах.
  • Заужать вентиляцию.
  • Ограничивать доступ к трубам и коммуникациям.
  • Строить террасы или лоджии на этажах выше первого.

Это не просто нарушения, а прямой путь к штрафам и требованию всё вернуть в изначальное состояние. Иногда — за свой счёт и срочно.

А если сделать без согласования

Последствия могут быть такими:

  • Административный штраф.
  • Отказ в страховой выплате при аварии.
  • Проблемы при продаже квартиры.
  • Обязательство восстановить всё, как было.

Перепланировка — это отличная возможность сделать жильё удобнее и современнее. Но вместе с творческими идеями приходит и ответственность. Прежде чем рушить стены или переносить ванну, стоит разобраться в правилах и согласовать проект — это сэкономит нервы, деньги и время. А если возникают сомнения, не стесняйтесь проконсультироваться со специалистами: один грамотный совет может уберечь от больших проблем.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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