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Устанавливаете тёплый пол? Вот какую ошибку совершают почти все

Недвижимость

Тёплый пол кажется идеальным решением — особенно для тех, кто живёт на первом этаже. Уют, комфорт, отсутствие холодной плитки под ногами… Но стоит ли выкладываться на всю комнату?

Интерьер спальни
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер спальни

Даже при всей привлекательности, установка такой системы требует серьёзных вложений. Чтобы не платить баснословные суммы за электричество, важно продумать размещение.

Где он действительно нужен

Полностью покрывать пол в комнате не обязательно. Намного разумнее — монтировать его там, где вы чаще всего стоите или ходите босиком:

  • Кухня: тёплый контур вдоль кухонного гарнитура делает готовку намного приятнее — никаких ледяных плиток под ногами.

  • Ванная и коридор: идеальные зоны для тёплого пола. Зимой здесь можно быстро просушить обувь и верхнюю одежду.

К тому же, определиться с размещением довольно просто: на кухне всё строится вокруг коммуникаций, а мебель имеет стандартные размеры. Это упрощает планирование и экономит материалы.

Всё ещё сомневаетесь, устанавливать ли тёплый пол? Решение за вами, но если подходить к этому с умом — получится и комфортно, и экономно.

Уточнения

Тёплый пол — система отопления, обеспечивающая нагрев воздуха в помещении снизу, где отопительным прибором выступает тёплый пол (настил).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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