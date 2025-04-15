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Как сделать из 30 квадратов стильное и просторное жильё

2:27
Недвижимость

Кажется, что обустроить небольшую квартиру проще: меньше площади — меньше задач. Но на практике всё наоборот. Даже один лишний предмет мебели может "съесть" половину пространства, а неудачный цвет стен — превратить комнату в коробку. Чтобы этого не произошло, стоит помнить о нескольких проверенных приёмах.

Квартира студия
Фото: Designed by Freepik by katemangostar is licensed under Public domian
Квартира студия

1. Мебель должна быть особенной — не громоздкой, а умной

Забудьте о стенках, массивных комодах и стандартных шкафах. Ищите компактные, но вместительные решения — например:

  • мебель с хранением внутри (кровати с ящиками, пуфы с отсеком);

  • встраиваемые шкафы от пола до потолка;

  • трансформеры: столы-книжки, откидные рабочие поверхности, раскладные стулья.

2. Цветовая гамма — не кричать, а расслаблять

Яркие оттенки хорошо смотрятся на фото, но в реальности они съедают пространство и утомляют. В маленькой квартире важно сохранять визуальное спокойствие:

  • базу оформляйте в светлых и нейтральных тонах: бежевый, молочный, светло-серый;

  • яркие цвета оставьте для мелких акцентов — подушки, постеры, декор.

3. Декор — по минимуму, но в точку

В маленьком пространстве много декора = визуальный хаос. Лучше всего работают:

  • 1-2 акцентных элемента (панно, зеркало, настольная лампа);

  • функциональный декор: например, корзины для хранения или красивые органайзеры.

4. Встраиваемая техника — must have

В открытом пространстве каждый выступ и шнур бьют по ощущению порядка. Встроенная техника:

  • освобождает поверхность,

  • визуально упрощает интерьер,

  • делает кухню и ванную аккуратнее.

5. Хранение без хаоса

Главное правило — ничего лишнего на виду. В маленьком пространстве беспорядок виден сразу:

  • уберите всё в закрытые системы хранения;

  • используйте вертикальные плоскости (крючки, рейлинги, полки);

  • приучите себя к минимализму — это не стиль, это спасение.

6. Ощущение чистоты — важнее декора

Даже самая красивая мебель не спасёт, если квартира кажется загромождённой. Пространство должно дышать. Чем больше порядка и света, тем больше кажется сама комната.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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