Модные раньше, скучные сегодня: что устарело в дизайне квартиры

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Когда-то они казались стильными и "вечными", но сегодня всё больше дизайнеров говорят: этим приёмам пора на покой. Если не хотите, чтобы квартира выглядела устаревшей, пора пересмотреть привычные элементы — и вдохнуть в интерьер новую жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

1. Белый фон без оттенков — уже не база

Классический белый цвет долго считался эталоном — чисто, нейтрально, универсально. Но сегодня холодный белый всё чаще делает интерьер безжизненным и стерильным.

Что делать:

замените белоснежный на тёплый кремовый, молочный или оттенок слоновой кости;

добавьте акценты — картины, текстиль, растения;

используйте белый как фон для текстур и ярких деталей, а не как цельный стиль.

2. Кирпич в стиле "лофт" — не "брутальный", а заезженный

Когда-то кирпичные стены воспринимались как смелый шаг. Сегодня — как штамп из интерьера 2010-х. Особенно это касается квартир, где кирпич подаётся "ради моды", а не из реальной архитектурной логики.

Что делать:

замените кирпич на фактурную штукатурку, дерево или микроцемент;

добавьте современные материалы: металл, стекло, текстиль с интересной фактурой.

3. Глянец больше не глянцевит

Глянцевые фасады, полы, панели — всё это давно утратило актуальность. Вместо эффекта "дорого-богато" они создают ощущение выставочного зала.

Что делать:

отдайте предпочтение матовым или сатиновым поверхностям;

выбирайте текстуры, которые хочется трогать — дерево, камень, тёплый текстиль.

4. Готовые мебельные гарнитуры — минус индивидуальность

Наборы мебели "под ключ" сразу выдают отсутствие вкуса и делают интерьер безликим.

Что делать:

соберите обстановку по частям: диван одного производителя, стеллаж — другого;

добавьте винтаж, ручную работу, вещи с историей.

5. Чистый минимализм и сканди — уже не в моде

Да, эти стили были на пике популярности — уют, светло, лаконично. Но в чистом виде они больше не работают. Идеальная стерильность и пустота теперь ассоциируются с усталостью.

Что делать:

добавьте цвет, текстиль, личные детали;

оставьте структуру сканди, но оживите её эклектикой, винтажем или этно-акцентами.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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