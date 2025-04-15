Модные раньше, скучные сегодня: что устарело в дизайне квартиры

Когда-то они казались стильными и "вечными", но сегодня всё больше дизайнеров говорят: этим приёмам пора на покой. Если не хотите, чтобы квартира выглядела устаревшей, пора пересмотреть привычные элементы — и вдохнуть в интерьер новую жизнь.
Классический белый цвет долго считался эталоном — чисто, нейтрально, универсально. Но сегодня холодный белый всё чаще делает интерьер безжизненным и стерильным.
Что делать:
замените белоснежный на тёплый кремовый, молочный или оттенок слоновой кости;
добавьте акценты — картины, текстиль, растения;
используйте белый как фон для текстур и ярких деталей, а не как цельный стиль.
Когда-то кирпичные стены воспринимались как смелый шаг. Сегодня — как штамп из интерьера 2010-х. Особенно это касается квартир, где кирпич подаётся "ради моды", а не из реальной архитектурной логики.
Что делать:
замените кирпич на фактурную штукатурку, дерево или микроцемент;
добавьте современные материалы: металл, стекло, текстиль с интересной фактурой.
Глянцевые фасады, полы, панели — всё это давно утратило актуальность. Вместо эффекта "дорого-богато" они создают ощущение выставочного зала.
Что делать:
отдайте предпочтение матовым или сатиновым поверхностям;
выбирайте текстуры, которые хочется трогать — дерево, камень, тёплый текстиль.
Наборы мебели "под ключ" сразу выдают отсутствие вкуса и делают интерьер безликим.
Что делать:
соберите обстановку по частям: диван одного производителя, стеллаж — другого;
добавьте винтаж, ручную работу, вещи с историей.
Да, эти стили были на пике популярности — уют, светло, лаконично. Но в чистом виде они больше не работают. Идеальная стерильность и пустота теперь ассоциируются с усталостью.
Что делать:
добавьте цвет, текстиль, личные детали;
оставьте структуру сканди, но оживите её эклектикой, винтажем или этно-акцентами.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.