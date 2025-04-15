Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны Дзивгисской крепости: что нашли монахи в Верхнем Фиагдоне
Зона, о которой забывают: как подготовить декольте к лету
Продувка показывает алкоголь, а вы не пили? Фраза, которая может всё спасти
Неравенство — это не природа человека: как правители древности контролировали неравенство и что мы можем перенять
Накачайте мощные бицепсы дома за 15 минут! Эти три упражнения сделают ваши руки сильными и объемными
Дикий чеснок может ударить по вашему здоровью: главный секрет безопасного сбора — вот как не ошибиться
Вы не поверите, как легко выбрать юбку, которая идеально сядет на вашу фигуру
Бородина и Сердюков назвали имена звёзд, достойных звания персона года
Из 0 до 41,4 тыс. тонн: в России успешно развивается рынок сурими

Модные раньше, скучные сегодня: что устарело в дизайне квартиры

2:32
Недвижимость

Когда-то они казались стильными и "вечными", но сегодня всё больше дизайнеров говорят: этим приёмам пора на покой. Если не хотите, чтобы квартира выглядела устаревшей, пора пересмотреть привычные элементы — и вдохнуть в интерьер новую жизнь.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

1. Белый фон без оттенков — уже не база

Классический белый цвет долго считался эталоном — чисто, нейтрально, универсально. Но сегодня холодный белый всё чаще делает интерьер безжизненным и стерильным.

Что делать:

  • замените белоснежный на тёплый кремовый, молочный или оттенок слоновой кости;

  • добавьте акценты — картины, текстиль, растения;

  • используйте белый как фон для текстур и ярких деталей, а не как цельный стиль.

2. Кирпич в стиле "лофт" — не "брутальный", а заезженный

Когда-то кирпичные стены воспринимались как смелый шаг. Сегодня — как штамп из интерьера 2010-х. Особенно это касается квартир, где кирпич подаётся "ради моды", а не из реальной архитектурной логики.

Что делать:

  • замените кирпич на фактурную штукатурку, дерево или микроцемент;

  • добавьте современные материалы: металл, стекло, текстиль с интересной фактурой.

3. Глянец больше не глянцевит

Глянцевые фасады, полы, панели — всё это давно утратило актуальность. Вместо эффекта "дорого-богато" они создают ощущение выставочного зала.

Что делать:

  • отдайте предпочтение матовым или сатиновым поверхностям;

  • выбирайте текстуры, которые хочется трогать — дерево, камень, тёплый текстиль.

4. Готовые мебельные гарнитуры — минус индивидуальность

Наборы мебели "под ключ" сразу выдают отсутствие вкуса и делают интерьер безликим.

Что делать:

  • соберите обстановку по частям: диван одного производителя, стеллаж — другого;

  • добавьте винтаж, ручную работу, вещи с историей.

5. Чистый минимализм и сканди — уже не в моде

Да, эти стили были на пике популярности — уют, светло, лаконично. Но в чистом виде они больше не работают. Идеальная стерильность и пустота теперь ассоциируются с усталостью.

Что делать:

  • добавьте цвет, текстиль, личные детали;

  • оставьте структуру сканди, но оживите её эклектикой, винтажем или этно-акцентами.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Найден способ значительно удешевить строительство дорог в России благодаря технологии переработки древесных отходов
Наука и техника
Найден способ значительно удешевить строительство дорог в России благодаря технологии переработки древесных отходов Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Последние материалы
Секрет популярности: две причины, почему зарубежные поездки стали доступнее
Рослесинфорг не справляется! В Приморье могут открыться новые горизонты для инвесторов
Прощай, желтизна на окнах: гениальный и безопасный раствор, который стоит копейки
Кошачий отбор: кого мурлыки пускают в свой закрытый клуб
После рекорда Гретцки: новый вызов для Овечкина — что дальше?
Как получить бронзовый загар без ожогов: 7 правил
Удобрение гибискуса: как и когда подкармливать растение
Приоткрыл окно — спас жизнь: почти суперсила, доступная каждому водителю
Как сделать волосы идеально гладкими за одну ночь — секреты, которые работают
Гарик Харламов попал в больницу из-за необычной травмы: предмет застрял в теле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.