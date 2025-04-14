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Ошибки при оформлении интерьера, которые делают дом неуютным

2:04
Недвижимость

Если цель — создать пространство, куда хочется возвращаться, важно не переборщить с модными вещицами. Некоторые тренды выглядят эффектно только в Instagram или шоурумах. В жизни же они могут мешать отдыху, нарушать гармонию и быстро терять актуальность.

комната с цветами
Фото: https://commons.wikimedia.org by Iheywoo KOvhdwit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
комната с цветами

Вот что стоит исключить (или использовать очень осторожно), чтобы не испортить уют.

1. Неоновые вывески — только не в спальне

Неон — это весело, ярко и дерзко. Но… не для спальни или гостиной. Он отвлекает, мешает расслабиться и создает "клубную" атмосферу там, где её не ждёшь.

Если вы мечтаете о светящейся фразе на стене, разместите её в прихожей, кухне или рабочей зоне — и обязательно выбирайте небольшой размер и мягкий оттенок.

2. Серый без баланса — путь к унынию

Серый — универсальный цвет, но в избытке он делает комнату холодной и безжизненной. Особенно если сочетается с такими же нейтральными текстурами.

Выход — добавить тёплые акценты: охру, терракоту, древесные оттенки, мягкий текстиль. Тогда серый станет фоном для уюта, а не источником хандры.

3. Гипсовые головы — музей не дома

Такие элементы смотрятся эффектно… в театральных фойе или арт-галереях. В обычной квартире гипсовые бюсты выглядят чужеродно, особенно если интерьер не выдержан в строгом академическом стиле.

Даже попытка раскрасить или кастомизировать фигуру не всегда спасает. Задумайтесь: правда ли она вписывается в ваш интерьер?

4. Золото "на бедность"

Золотой декор может быть красивым — если это настоящее качество. Дешёвые предметы "под золото" быстро теряют блеск и начинают выглядеть дёшево.

Если хочется блеска, отдайте предпочтение матовому металлу, благородным тонам или латуни — они выглядят сдержанно и дорого.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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