Эти три цветовых дуэта делают квартиру стильной без ремонта

Привычка оформлять квартиру в 2-3 схожих оттенках — это удобно, но предсказуемо. Многие боятся выйти за рамки "бежевый + серый" и лишают себя возможности по-настоящему выразить стиль. А ведь нестандартные цветовые дуэты могут превратить любой интерьер в дизайнерскую находку.
Вот три необычных сочетания, которые работают безотказно.
Фиолетовый — уже сам по себе выразителен. Добавьте к нему синий, и вы получите интерьер с эффектом глубины, роскоши и немного волшебства. Особенно эффектно смотрятся сложные, приглушённые оттенки этих цветов — с бархатистыми текстурами или матовыми поверхностями.
Такой дуэт идеально подойдёт для:
спальни с атмосферой уюта,
зонирования в гостиной,
акцентной стены или мебели.
Казалось бы, серый и синий — банально? Но всё зависит от нюансов. Сложные полутона — дымчатый синий, мокрый асфальт, графит с голубоватым подтоном — делают интерьер интеллектуальным и "дорогим" на вид. Это решение особенно хорошо работает в минималистичных пространствах.
Комбинация красного и аквамарина кажется рискованной — но в этом её сила. Контраст между теплом и прохладой создаёт ощущение динамики и энергии. Если всё оформить с умом, вы получите интерьер, который запоминается с первого взгляда.
Используйте:
аквамариновый в обивке или стенах,
красный в деталях — подушках, вазах, постерах.
Неординарные сочетания не требуют смелости, они требуют вкуса. Попробуйте внести в интерьер неожиданные дуэты — и вы удивитесь, как меняется не только пространство, но и ваше настроение.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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