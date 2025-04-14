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Эти три цветовых дуэта делают квартиру стильной без ремонта

2:02
Недвижимость

Привычка оформлять квартиру в 2-3 схожих оттенках — это удобно, но предсказуемо. Многие боятся выйти за рамки "бежевый + серый" и лишают себя возможности по-настоящему выразить стиль. А ведь нестандартные цветовые дуэты могут превратить любой интерьер в дизайнерскую находку.

Маленькая спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая спальня

Вот три необычных сочетания, которые работают безотказно.

Фиолетовый + синий: магия глубины

Фиолетовый — уже сам по себе выразителен. Добавьте к нему синий, и вы получите интерьер с эффектом глубины, роскоши и немного волшебства. Особенно эффектно смотрятся сложные, приглушённые оттенки этих цветов — с бархатистыми текстурами или матовыми поверхностями.

Такой дуэт идеально подойдёт для:

  • спальни с атмосферой уюта,

  • зонирования в гостиной,

  • акцентной стены или мебели.

Сложные серо-синие оттенки: нейтральность на новом уровне

Казалось бы, серый и синий — банально? Но всё зависит от нюансов. Сложные полутона — дымчатый синий, мокрый асфальт, графит с голубоватым подтоном — делают интерьер интеллектуальным и "дорогим" на вид. Это решение особенно хорошо работает в минималистичных пространствах.

Красный + аквамарин: сочетание, которое заставляет интерьер звучать

Комбинация красного и аквамарина кажется рискованной — но в этом её сила. Контраст между теплом и прохладой создаёт ощущение динамики и энергии. Если всё оформить с умом, вы получите интерьер, который запоминается с первого взгляда.

Используйте:

  • аквамариновый в обивке или стенах,

  • красный в деталях — подушках, вазах, постерах.

Не бойтесь цвета — бойтесь скуки

Неординарные сочетания не требуют смелости, они требуют вкуса. Попробуйте внести в интерьер неожиданные дуэты — и вы удивитесь, как меняется не только пространство, но и ваше настроение.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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