Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Денежный вопрос: Америка задумалась не о военном присоединении Гренландии
Экономическая ирония: минфин США не уверен в казначейских облигациях
Эра разума: в Америке появились достойные люди
Минус 10 кг — без обвисшей кожи: как сохранить упругость
Выживание не интересует: Евросоюз намерен полностью отказаться от энергоресурсов РФ
Цены растут, мошенники активны: когда бронировать коттедж на майские и что проверять, чтобы не пожалеть
Тайны алмазов раскрыты: как атомы формируют будущее электроники
Союзник отвернулся: Америка обвинила Украину в развязывании конфликта
Почему австралийки выглядят так молодо: 3 столпа их естественной красоты

Один приём, который моментально делает интерьер уютным

1:26
Недвижимость

Не хотите переклеивать обои или двигать шкаф из угла в угол, но мечтаете освежить комнату? Есть простой и эффектный способ сделать интерьер живым и уникальным — повесить на стены семейные фотографии.

Интерьер квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер квартиры

Этот приём не только добавит уюта, но и наполнит пространство личной историей, превращая обычную комнату в место с характером.

Как оформить "домашнюю галерею" стильно

Секрет — в подаче. Фотографии не обязательно помещать в стандартные рамки. Есть более оригинальные и уютные варианты:

  • гирлянды и верёвочки: натяните шнур и прикрепите к нему фото с помощью декоративных прищепок;

  • микс из форматов: комбинируйте вертикальные и квадратные снимки;

  • тематическая подборка: выберите 3-4 фотографии с общей идеей — путешествие, детство, чёрно-белая стилистика.

Важно не переборщить. Три-четыре снимка — достаточно, чтобы создать эффект, не перегружая пространство. А вот целая стена из десятка карточек может смотреться слишком пёстро и отвлекать внимание.

Почему это работает

Фотографии добавляют в интерьер индивидуальности. Они не просто украшают, а рассказывают историю, пробуждают воспоминания и создают атмосферу тепла. К тому же, это экономичный и лёгкий способ освежить комнату без глобальных изменений.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Авто
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика Аудио 
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Последние материалы
Эра разума: в Америке появились достойные люди
Выживание не интересует: Евросоюз намерен полностью отказаться от энергоресурсов РФ
Союзник отвернулся: Америка обвинила Украину в развязывании конфликта
Почему австралийки выглядят так молодо: 3 столпа их естественной красоты
Поражающий концепт от Garagem Master: Ford Corcel для современного города​
Попкорн, который захочется готовить даже без фильма: сладкий и солёный
Конец Франции: оппозиция готова выступить против правительства
На час короче! Что предлагает депутат для женщин-матерей
Лежак подорожал, но лето осталось тёплым: как изменятся цены на отдых в Кранево и Варне
Гениальный способ защиты рассады от заморозков: работает даже в середине апреля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.