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Как обои портят впечатление от всей квартиры — и как это исправить

2:20
Недвижимость

Вы поклеили обои, которые казались идеальными в магазине, а теперь не хотите заходить в комнату? Вы не одни — с этим сталкиваются даже дизайнеры.

Обои
Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Обои

Обои — это не просто фон. Они могут зонировать пространство, скрывать неровности и зрительно вытягивать стены. Но стоит выбрать не тот узор — и комната превращается в визуальный хаос.

Где кроется главная ошибка

Часто выбирают обои по принципу "подходят ко всему" — нейтральные, светлые, вроде бы универсальные. Но именно они могут сыграть злую шутку. Например, серые полосы на фоне серого дивана и ковра создают атмосферу больничной палаты.

Мозг ищет баланс: если в интерьере уже есть резная мебель или активный текстиль, обои с рисунком становятся лишним раздражителем. Особенно опасны зигзаги, анималистика и абстракции — они перегружают восприятие, когда вокруг и так много деталей.

Свет тоже играет против

Даже идеально подобранный узор может "упасть" при неправильном освещении. Холодный свет усиливает серый и голубой, делая помещение мрачным. Тёплый — съедает яркие краски. В итоге обои кажутся блеклыми или агрессивными.

Три способа спасти интерьер

Если уже поклеили "кричащие" обои — не спешите срывать их.

  1. Сместите акцент. Добавьте нейтральный текстиль — серые шторы, однотонный плед, бежевый ковер. Глаза переключатся с активных стен.

  2. Разбейте пространство. Стеллаж, зеркало, картина — всё, что "перекроет" узор и внесёт порядок.

  3. Играйте с фактурой. Добавьте участок с декоративной штукатуркой, деревянной панелью или просто покрасьте одну часть стены в цвет светлого оттенка на обоях.

Как выбрать обои без ошибок

Забудьте про тренды — думайте о геометрии:

  • для низких потолков — вертикальные полосы, но не контрастные, а мягкие, тонированные;

  • для узких помещений — горизонтальные, прерывистые линии;

  • для ярких акцентов — только одна стена, остальные покрасить.

И главное: не клейте одинаковые обои во всех комнатах. Это нарушает восприятие пространства.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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