Рублёвка отдыхает: в Прикамье всплыл лот, который сбивает с толку даже риелторов

Купить не просто дом, а целый полуостров? Именно такой шанс появился в Прикамье. За 107 миллионов рублей на "Авито" выставили участок в Добрянском районе, окружённый водой с двух сторон, объявление заметили журналисты Business Class.
Площадь полуострова — 3,5 гектара. С одной стороны его омывает река Кама, с другой — приток Шеметь. На территории расположены пять деревянных коттеджей, построенных из оцилиндрованного бревна:
Каждое строение выглядит автономно и в то же время гармонирует с природой вокруг. Потенциальный покупатель получает не просто жильё, а готовую базу для отдыха, бизнеса или уединённой жизни на лоне природы.
Полуостров уже оборудован: есть пристань для катеров, а значит, к участку можно добраться не только по суше. Ближайший посёлок находится совсем рядом — до него можно дойти пешком. В шаговой доступности:
До центра города — менее часа на машине, что делает объект особенно привлекательным: уединение без отрыва от цивилизации.
За те же деньги, что просят за этот участок, можно купить роскошную квартиру в Москве, несколько домов в Европе или даже небольшой остров в Финляндии. Но в этом случае вы получаете уникальную природу, готовую инфраструктуру и возможность жить в своей "мини-стране", сообщает proprem.ru.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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