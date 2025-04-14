Рублёвка отдыхает: в Прикамье всплыл лот, который сбивает с толку даже риелторов

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1:49
Недвижимость

Купить не просто дом, а целый полуостров? Именно такой шанс появился в Прикамье. За 107 миллионов рублей на "Авито" выставили участок в Добрянском районе, окружённый водой с двух сторон, объявление заметили журналисты Business Class.

Сахалинская область, остров Монерон
Фото: Национальный туристистический портал
Сахалинская область, остров Монерон

Пять домов среди воды

Площадь полуострова — 3,5 гектара. С одной стороны его омывает река Кама, с другой — приток Шеметь. На территории расположены пять деревянных коттеджей, построенных из оцилиндрованного бревна:

  • Один дом — 178 м²
  • Один — 248 м²
  • Три дома — по 200 м²

Каждое строение выглядит автономно и в то же время гармонирует с природой вокруг. Потенциальный покупатель получает не просто жильё, а готовую базу для отдыха, бизнеса или уединённой жизни на лоне природы.

Инфраструктура: всё под рукой

Полуостров уже оборудован: есть пристань для катеров, а значит, к участку можно добраться не только по суше. Ближайший посёлок находится совсем рядом — до него можно дойти пешком. В шаговой доступности:

  • Продуктовые магазины
  • Ресторан на территории турбазы
  • Все базовые удобства

До центра города — менее часа на машине, что делает объект особенно привлекательным: уединение без отрыва от цивилизации.

Недвижимость или маленькая страна

За те же деньги, что просят за этот участок, можно купить роскошную квартиру в Москве, несколько домов в Европе или даже небольшой остров в Финляндии. Но в этом случае вы получаете уникальную природу, готовую инфраструктуру и возможность жить в своей "мини-стране", сообщает proprem.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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