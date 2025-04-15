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Простые приёмы, которые превращают дачу в райское место

2:22
Недвижимость

Дача — это не только грядки и покраска забора. Это воспоминания о пирогах с яблоками, свежей клубнике из щербатой миски и тёплых летних вечерах. И пусть хлопоты остались, но мы сами теперь создаём ту самую атмосферу для своих близких.

Дача
Фото: flickr.com by *Susie*/sue/chasetheclouds, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дача

Чтобы сделать дачу местом, куда хочется возвращаться снова и снова, достаточно правильно её обустроить. Вот несколько стильных решений и практичных советов, которые помогут вам создать уютный, стильный и функциональный интерьер.

Эклектика

Самый свободный стиль. Храните сервиз, подаренный на свадьбу родителям? Не спешите прятать. В этом стиле можно сочетать старинный сундук и яркие современные подушки — всё будет уместно.

Прованс

Французская нежность в чистом виде. Светлые оттенки, цветочный текстиль, деревянная мебель и, конечно, лаванда — вот ключевые черты этого стиля.

Рустик

Максимум натуральности и тепла. Дерево, камень, кожа и тёплая палитра. Такой интерьер сразу настраивает на спокойный лад и душевность.

Скандинавский стиль

Белый цвет, чистота линий и немного уюта. Добавьте текстиль, немного зелени и точечные акценты — и получится светлое, просторное помещение, в котором приятно находиться.

Лофт

Для тех, кто любит свободу и брутальность. Минимум перегородок, максимум воздуха, кирпичные стены и грубые фактуры. Вопреки суровости, этот стиль легко сделать уютным.

Освещение: уют начинается с правильного света

Мало кто знает, но свет напрямую влияет на здоровье и настроение. Вот простые нормы:

  • Спальни, гостиные — 150 лк, мягкий и тёплый свет для расслабления.
  • Кухни — 150 лк, но с подсветкой рабочих зон.
  • Детские — 200 лк, важно комбинировать источники: люстра, торшер, лампа.
  • Ванные — достаточно 50 лк.
  • Кабинеты — минимум 300 лк.

Совет: яркий свет утром бодрит и ускоряет обмен веществ. А вечером лучше приглушить освещение — это поможет настроиться на отдых и быстрее уснуть.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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