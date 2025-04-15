Гирлянды, вазы и постеры: как впустить весну в интерьер за один вечер

2:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали, как легко смена декора может изменить ощущение от дома? Весной особенно хочется легкости, свежести и уюта. Вот несколько простых способов, как превратить квартиру в цветущий сад без больших затрат.

Фото: https://unsplash.com/photos/YeA_MGxToDY by https://unsplash.com/@leticia is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Мимоза

Украшаем посудой с весенним характером

Откройте полки и буфеты — пусть на них поселятся тарелки и чашки с весенними рисунками. Замените зимние мотивы на мятные, голубые, розовые или лимонные оттенки. Изображения цветов, бабочек и зелени придают свежесть и визуальную лёгкость. И помните: посуда — не только для красоты. Используйте любимые сервизы за обедом и чаепитием — это поднимает настроение.

Сочетайте живые цветы и винтаж

Добавьте нотку романтики — расставьте букеты в старинных бидонах, шкатулках или кувшинах. Скомбинируйте их с зеркалами, ретро-чемоданами, фигурками — получится стильная композиция в духе "бабушкиного чердака".

Весенний текстиль и постеры

Пледы, подушки, покрывала — всё это можно легко заменить на варианты в нежной палитре. Голубой, розовый и жёлтый — цвета, которые "оживляют" интерьер. А чтобы усилить эффект, повесьте в рамах постеры с растительными или наивными цветочными принтами.

Цветы как часть декора

Букет — классика весеннего украшения. Но не выбирайте скучные тюльпаны — лучше дельфиниум, протею, леукоспермум или эустому. Размещайте их в банках, графинах, стеклянных вазах. А ещё можно создать композицию — на подносе рядом с букетом расставьте свечи и мелкий декор.

Венки и гирлянды — своими руками

Цветочные гирлянды и венки — отличный способ украсить стены, зеркала и дверные проёмы. Делайте их сами из бумаги, ткани, фетра — так они будут уникальными и душевными.

Обновите спальню

Простая замена постельного белья на светлое или с минималистичным цветочным рисунком способна придать спальне новое звучание. Весна — в деталях!

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.