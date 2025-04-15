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Хитрость, которая спасает ювелирку в любой поездке

2:21
Недвижимость

Казалось бы, что может пойти не так, если взять с собой любимое колье или серьги в отпуск? Увы, потерянные, поцарапанные или украденные украшения могут испортить даже самое роскошное путешествие. Чтобы этого не случилось — подготовьтесь заранее.

Бижутерия
Фото: https://www.freepik.com
Бижутерия

Что взять с собой

Перед тем как начинать собирать чемодан, подумайте: какие украшения действительно пригодятся? Лучше оставить дома всё, что имеет высокую ценность — как материальную, так и эмоциональную. Выбирайте универсальные и неприхотливые аксессуары, которые подойдут к разным нарядам.

Упаковка имеет значение

Не бросайте украшения в косметичку или карман сумки. Используйте дорожные футляры, органайзеры или хотя бы отдельные мешочки. Для мелких вещей подойдут контейнеры от таблеток, а для хрупких — мешочки из шёлка или хлопка.

Не надевайте — храните

Даже если вы обожаете свои украшения, иногда лучше снять их. Особенно — на пляже, в бассейне, в шумных местах с большим скоплением людей. Используйте сейф в номере отеля или на ресепшене — это куда безопаснее, чем оставлять украшения на прикроватной тумбочке.

Проверьте отель заранее

Уточните, есть ли в отеле надёжный сейф. Не все они одинаково защищены. Некоторые путешественники предпочитают носить самое ценное при себе — так проще следить за вещами, но и риск быть обворованным возрастает.

Безопасность прежде всего

На рынках, в метро, на оживлённых улицах — будьте внимательны. Блестящие украшения привлекают внимание не только туристов, но и карманников. Лучше выглядеть скромнее, чем потом остаться ни с чем.

Защитите то, что любите

Если вы всё же решились взять дорогие изделия, подумайте о страховании. Некоторые полисы покрывают потерю или кражу ювелирных украшений в поездках. Это поможет снизить стресс, если что-то случится.

Уход перед поездкой

Проверьте, нет ли повреждений или шатающихся камней. Легкая полировка мягкой тряпочкой и щадящее чистящее средство помогут вернуть блеск и выявить слабые места, которые могут подвести в дороге.

Уточнения

Сейф (от англ. safe, буквально — безопасный, надёжный) — прочный металлический ящик или шкаф для хранения документов и материальных ценностей.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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