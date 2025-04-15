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Интерьер оживает: простые детали для настроения этой весной, которые творят чудеса

2:02
Недвижимость

С первыми тёплыми лучами солнца хочется чего-то нового: лёгкости, уюта и обновления. Идеальный способ преобразить пространство без ремонта — добавить вязаные детали.

Весенний интерьер
Фото: Designed by Freepik by pvproductions is licensed under Public domian
Весенний интерьер

Корзинки, в которые влюбляешься

Мягкие трикотажные корзины — не просто милое украшение. Они на удивление практичны. Используйте их для хранения косметики, аксессуаров, текстиля или игрушек. Особенно весной приятно видеть пастельные тона: мятный, бежевый, розовый.

Лайфхак: комбинируйте размеры — маленькие для мелочей, средние для полотенец, а крупные подойдут для пледов.

Салфетки с настроением

Ажурные вязаные салфетки привносят лёгкость даже в самый простой интерьер. Они хороши не только на столе, но и на комоде или прикроватной тумбе. Добавьте свечу, вазу или чашку чая — и уют обеспечен.

Ковры, в которые хочется утонуть

Рельефный вязаный коврик — тепло и комфорт под ногами. Хлопковые модели украсят спальню, а ковры из полиэфирного шнура подойдут для ванной или прихожей — они не боятся влаги.

Совет: выбирайте светлые и тёплые оттенки для спокойствия, а яркие — если хотите контрастов.

Пледы и подушки — текстильное объятие

Плед с крупной вязкой и подушки разных форм мгновенно преображают диван или кровать. Весной особенно хорошо смотрятся варианты с ажурными узорами в сочных или нежных тонах.

Идея: сочетайте несколько подушек — это придаст глубину и мягкость интерьеру.

Кашпо, которые радуют глаз

Комнатные растения в вязаных кашпо выглядят особенно стильно. Подбирайте текстиль под цвет пряжи или комбинируйте с гладкой керамикой.

Итог

Вязаный декор — это способ подарить дому душу. Он добавляет уюта, тепла и весеннего настроения. Попробуйте — результат вас точно порадует.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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